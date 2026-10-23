La ONU advierte contra los efectos de un cierre de Cisjordania: limita "gravemente" el acceso a medios básicos

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El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido este viernes de que el cierre impuesto por Israel sobre Cisjordania restrige "gravemente" el acceso de su población a los medios de substistencia.

"Estamos muy preocupados por la escalada de violencia que estamos presenciando en Cisjordania (y) por los cierres generalizados impuestos por Israel a la comunidad palestina en Cisjordania", ha señalado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.

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Estos cierres, ha denunciado en rueda de prensa, "restringen gravemente la libertad de movimiento de los palestinos, así como su acceso a los servicios básicos y a sus medios de subsistencia".

El diplomático portugués ha lamentado además la demolición de viviendas en Hebrón y la evacuación de sus residentes anunciadas durante la jornada por las autoridades israelíes, al tiempo que ha reiterado su condena de la "violencia provocada por el número récord de ataques perpetrados por colonos israelíes contra palestinos en 2026".

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Es por ello que ha recordado a Israel su obligación, como "potencia ocupante", de "proteger a la población palestina de tales ataques y de exigir responsabilidades a los autores".

Sus palabras llegan después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, haya anunciado que que las fuerzas de seguridad evacuarán barrios completos de la ciudad de Hebrón y demolerán una "amplia hilera" de viviendas de esta localidad.

"El modelo del campo de refugiados de Yenín llega a Hebrón", ha señalado, tras el tiroteo registrado esta mañana en la zona, donde dos soldados israelíes han muerto y otros tres han resultado heridos a manos de dos palestinos que han sido abatidos.

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El Ejército israelí ha confirmado la muerte de los dos supuestos asaltantes, que han sido identificados como Mohamad Yaaba y Firas Yaaba, ambos de 27 años de edad y residentes en Hebrón. .

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha prometido que el barrio de Hebrón en el que residían los autores del ataque será "destruido" y ha aventurado que pronto se llevará a cabo "una operación de gran envergadura en Cisjordania, la mayor desde que Israel capturó el territorio en 1967". "El Ejército está preparado para ejecutarla; nosotros determinaremos el momento, pero está en marcha", ha añadido.

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