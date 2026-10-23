Esther Alcocer Koplowitz apuesta por el rojo en los Premios Princesa de Asturias con un diseño de Alejandro de Miguel

Guardar

MADRID (CHANCE)

Esther Alcocer Koplowitz ha sido una de las invitadas destacadas de los Premios Princesa de Asturias 2026, celebrados este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. La presidenta del Consejo de Administración de FCC ha acudido a esta importante cita del calendario social español con una apuesta estilística marcada por el color rojo y la elegancia de un diseño exclusivo, con el que ha vuelto a demostrar su confianza en la moda española.

PUBLICIDAD

Para la ocasión, la empresaria ha recurrido una vez más a Alejandro de Miguel, diseñador con el que mantiene una estrecha relación profesional y en quien ha confiado en numerosas ocasiones para sus compromisos más especiales. En esta edición, ha lucido un conjunto confeccionado especialmente para ella, una creación a medida que refleja la apuesta del modisto manchego por adaptar cada diseño a la personalidad de quien lo lleva.

El estilismo, protagonizado por el rojo, está compuesto por un pantalón de líneas rectas y un cuerpo estructurado con cuello envolvente. Una propuesta que se aleja del tradicional vestido de gala y reivindica el pantalón como una alternativa sofisticada para las grandes ocasiones. El protagonismo recae en la construcción de la parte superior y en la limpieza de las líneas, que aportan fuerza al conjunto sin renunciar a la elegancia.

PUBLICIDAD

Con esta elección, la presidenta de FCC vuelve a poner de manifiesto su fidelidad al diseñador manchego, cuya firma se ha convertido en una de sus opciones habituales para las citas señaladas. Una relación que vuelve a materializarse en los Premios Princesa de Asturias, una de las grandes convocatorias del año, en la que la moda y la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial también ocupan un lugar protagonista.