Agencias

Infografías del jueves 22 de octubre de 2026

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LATINOAMÉRICA ECONOMÍA - La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) rebajó al 2 %, dos décimas menos que en agosto, su proyección de crecimiento para la región en 2026 como consecuencia de "un contexto internacional de elevada incertidumbre".

AUTOMOVILISMO GP ESTADOS UNIDOS - El Gran Premio de Estados Unidos, decimoctava cita del Mundial de Fórmula Uno, se disputa en Austin, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli llega como líder destacado y con su primera oportunidad matemática de convertirse en el campeón mundial más joven de la historia.

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FÚTBOL INGLATERRA - Jornada 8 de la Premier League inglesa.

FÚTBOL LIGA - El Clásico Barcelona-Real Madrid en datos.

CICLISMO TOUR - El Tour de Francia de 2027 incluirá dos contrarrelojes individuales de más de 30 kilómetros y menos terreno montañoso, en un recorrido que busca contrarrestar el dominio del esloveno Tadej Pogacar, quien aspirará a su sexta victoria en la ronda gala. EFE

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