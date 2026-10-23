Feministas confirman un nuevo crimen machista en Cuba, suman 55 en lo que va de 2026

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La Habana, 23 oct (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este viernes un nuevo crimen machista en Cuba, y con éste suben a 55 los feminicidios perpetrados durante el presente año en la isla, según los datos compilados por EFE.

La ONG detalló en sus redes sociales que la víctima es Ana Vivian Suárez Cruz, de 21 años, quien fue asesinada el pasado 13 de agosto en La Palma, Pinar del Río (oeste).

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AT puntualizó que, tras "verificar nuevas informaciones relativas a la muerte en extrañas condiciones" de la víctima, la entonces pareja de Suárez "ya está siendo procesada por las autoridades" de la isla.

La ONG señala que la vida de la joven fue "arrebatada por un agresor con antecedentes de violencia contra las mujeres", sin precisar otros datos.

Indica, además, que "pudiera haber otra persona implicada en este hecho", por "la sofisticación alcanzada por agresores que simulan el suicidio de sus víctimas en busca de no ser apresados".

AT informó que investigan 12 posibles feminicidios, 5 intentos y 1 asesinato de hombre en contexto feminicida alertados en 2025; así como 11 posibles feminicidios y 16 intentos alertados en 2026.

La directora de AT Ileana Álvarez, comentó a EFE que la actual "policrisis" que vive la isla: "económica, energética, sanitaria, demográfica, social e institucional" -a cuyo juicio, tiene "un origen profundamente político-, "golpea de manera especialmente dura a las mujeres".

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"Son ellas quienes soportan gran parte del trabajo de los cuidados de niños y ancianos cuando faltan medicamentos, alimentos, transporte, electricidad o servicios públicos; y quienes muchas veces dependen económicamente de una pareja violenta y no encuentran un lugar seguro al que marcharse", afirmó.

Álvarez reconoce que por sí sola, "la crisis no convierte a un hombre en feminicida", pero en una contexto como este, "una mujer tiene muchas menos posibilidades de escapar".

"La raíz de la violencia está en el control, la dominación, la misoginia y las relaciones desiguales de poder", apuntó.

Asimismo, señaló que, ante los crímenes machistas, la isla necesita de "instituciones en las que una mujer pueda confiar", así como mayor "transparencia" en los datos oficiales.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y confirmó que, en juicios realizados en 2025, los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas.

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Los datos elaborados por EFE, con base en el registro de ONG feministas, dan cuenta de al menos 46 asesinatos machistas en Cuba en 2025. EFE