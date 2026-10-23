Alimentación infantil: las dudas más frecuentes sobre lactancia, primeras comidas y fórmulas especiales

El videopódcast Qué come mi bebé reúne consultas familiares sobre la nutrición durante el primer año de vida

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Las dudas suelen aparecer antes de la primera cucharada: qué hacer frente al llanto después de comer, cuándo introducir nuevos sabores, cómo sostener la lactancia o en qué casos una fórmula requiere indicación médica. El videopódcast Qué come mi bebé reúne consultas de familias sobre la alimentación durante el primer año de vida, con Topa como anfitrión y contenidos disponibles en Spotify y en las plataformas de Infobae.

A partir de esas preguntas, la pediatra Eva Cueto pone el foco en situaciones que se repiten en los consultorios y en los hogares. “Hay un montón de familias que tienen inquietudes en relación al primer año de vida de un bebé”, afirmó en Infobae A las Nueve, al enumerar las consultas sobre lactancia materna, mamaderas y fórmulas infantiles.

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La llegada de los alimentos abre una etapa de preguntas en cada casa

Hasta entonces, muchos bebés solo habían conocido la leche materna o la fórmula. Con la incorporación de otros alimentos, las familias empiezan a mirar de otro modo la mesa cotidiana: aparecen las texturas, los sabores desconocidos y el temor a que algo no salga como esperaban.

Según Cueto, la alimentación complementaria comienza a los seis meses y puede ser “una gran oportunidad” para ampliar la variedad de la dieta familiar.

La alimentación complementaria comienza a los seis meses de vida y modifica los hábitos de la mesa familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica planteó que ese cambio no tiene por qué limitarse al plato del bebé. La preparación de comidas nuevas permite revisar los hábitos de madres, padres y cuidadores, en un momento en que la comida empieza a ocupar un lugar distinto en la rutina.

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“Somos espejo”, resumió Cueto sobre la influencia que los adultos ejercen en la relación de los chicos con los alimentos.

La inquietud, sin embargo, suele acompañar las primeras experiencias. El atragantamiento, las regurgitaciones y la posibilidad de una reacción son algunos de los temores que llegan a las consultas.

La pediatra recomendó que esas dudas no impidan el contacto gradual con la comida y sostuvo que “ese equilibrio entre saber qué es lo normal versus qué es lo patológico amerita cuidado”.

Las redes sociales multiplican consejos y también pueden aumentar la confusión

En ese escenario, Cueto advirtió sobre la cantidad de indicaciones que circulan en redes sociales, muchas veces con posturas opuestas sobre una misma práctica. La especialista cuestionó los mensajes que proponen una única forma correcta de alimentar a un bebé y señaló que la sobreinformación puede dejar a las familias más inseguras. “La consulta pediátrica es el aliado fundamental en esta instancia”, sostuvo.

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El acompañamiento profesional, explicó, resulta relevante tanto ante dudas sobre lactancia y fórmulas como frente a cambios luego de probar un alimento. Para Cueto, las redes pueden instalar la idea de que todos los bebés tienen alguna patología o, en sentido contrario, llevar a restar importancia a señales que requieren evaluación. “Hay un montón de familias que tienen inquietudes en relación al primer año de vida”, reiteró al explicar el origen del proyecto.

El propósito del videopódcast es que la alimentación sea un momento de disfrute y no una fuente permanente de alarma. Por eso, la pediatra insistió en la necesidad de recurrir a información basada en la evidencia cuando surgen dudas y en no reemplazar la consulta por recomendaciones generales. “La consulta pediátrica es el aliado fundamental”, afirmó Cueto.

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El temor al atragantamiento y a las reacciones digestivas figura entre las consultas pediátricas más habituales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rechazo inicial no define el vínculo de un bebé con un alimento

Otro de los temas que atraviesa las consultas es la negativa frente a un sabor o una textura. Para la pediatra, que un bebé rechace una preparación las primeras veces no significa que deba excluirse de su alimentación. El proceso requiere tiempo, contacto repetido y propuestas sin presión. “Hay que probar quince veces un alimento para recién ahí rechazarlo”, indicó.

La consistencia puede modificar esa respuesta. Algunos niños aceptan con más facilidad un ingrediente si se ofrece en una preparación más suave o combinado con otros alimentos, explicó Cueto. En lugar de convertir las preferencias iniciales en una regla definitiva, propuso observar y volver a ofrecer. “Somos espejo”, señaló, al volver sobre el lugar que ocupan los hábitos adultos durante las comidas.

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La médica también rechazó que la discusión entre papillas y alimentos semisólidos o sólidos se transforme en una oposición cerrada. Su planteo es integrar alternativas de acuerdo con cada etapa y evitar que los debates de las redes sociales dicten toda la alimentación infantil. “Ese equilibrio entre saber qué es lo normal versus qué es lo patológico amerita cuidado”, expresó.

Algunas fórmulas requieren indicación médica por condiciones específicas

Entre las consultas que recoge Qué come mi bebé también están las referidas a fórmulas especiales, conocidas como leches medicamentosas. Cueto explicó que se indican para situaciones particulares y mencionó, entre otros casos, la alergia a la proteína de la leche de vaca.

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“La proteína, en vez de estar entera, está muy hidrolizada”, describió sobre las fórmulas cuyas proteínas se encuentran más fragmentadas para favorecer la tolerancia.

La médica descarta la oposición entre las papillas tradicionales y los alimentos sólidos durante el desarrollo infantil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos cuadros, el bebé puede reaccionar al componente proteico presente en la leche materna o en la fórmula, por lo que la evaluación profesional resulta determinante antes de elegir una alternativa.

La pediatra recordó que las familias deben conocer los derechos vinculados a estos tratamientos. “La consulta pediátrica es el aliado fundamental”, sostuvo al referirse a las decisiones que requieren seguimiento médico.

Cueto mencionó la ley 27.305, que, según señaló, incorpora las leches medicamentosas al Plan Médico Obligatorio. El programa también aborda los cólicos del lactante y las dificultades que pueden aparecer al amamantar, dos cuestiones habituales en los primeros meses.

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“La lactancia es todo un hito”, afirmó la pediatra, quien remarcó la necesidad de acompañamiento y corresponsabilidad cuando el proceso presenta obstáculos.

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