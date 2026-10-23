La OTSC asegura que Armenia ya ha salido "de facto" de esa alianza militar postsoviética

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Moscú, 23 oct (EFE).- Armenia ha abandonado "de facto" la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar postsoviética liderada por Rusia, afirmó este viernes el secretario general del bloque, Taalatbek Masadikov.

"La OTSC sigue enviando documentos a Armenia, pero la parte armenia no los debate ni participa en la toma de decisiones", dijo Masadikov a la agencia TASS.

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Agregó que Ereván no obstaculiza el trabajo de la organización, pero "de facto" la ha abandonado.

En este sentido, adelantó que esta situación será analizada en una reunión de la OTSC el próximo 11 de noviembre.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, aseguró hace dos meses que no ve con malos ojos la exclusión de Armenia de la OTSC.

"Puedo decir con claridad que no tenemos previsto incrementar nuestra actividad en la OTSC. También sé que en la OTSC se debate la exclusión de Armenia. Estaré muy satisfecho si la organización excluye a Armenia", afirmó el líder armenio.

Añadió que esto liberaría a Armenia del dilema sobre su futuro en la organización.

Ereván congeló su participación en la OTSC en febrero de 2024, tras acusar a esa organización de inacción ante las peticiones armenias de proteger su territorio de incursiones azerbaiyanas.

Desde entonces, Armenia no ha participado en ninguna reunión del bloque y tampoco ha acogido ejercicios militares de la OTSC. EFE