El serbio Dejan Bodiroga, leyenda del baloncesto, se mete en política contra la corrupción

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Belgrado, 23 oct (EFE).- El serbio Dejan Bodiroga, toda una leyenda del baloncesto europeo y actual presidente de la Euroliga, no sólo apoya a los universitarios contra el Gobierno nacionalista y populista de Aleksandar Vucic en Serbia, sino que también figura entre los candidatos de la lista estudiantil para las elecciones legislativas de este domingo.

El exjugador del Real Madrid y del Barcelona se ha comprometido a "trabajar para crear una sociedad más justa" en su país y ha asegurado que la "violencia, la delincuencia, la arrogancia y la corrupción están carcomiendo al país".

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Bodiroga, de 53 años, ocupa el puesto 24 de los 250 candidatos a diputados de la Lista de Estudiantes, que incluye además a académicos, economistas, juristas, ingenieros, sociólogos y artistas seleccionados por el movimiento estudiantil para tratar de poner fin a los más de diez años de dominio político de Vucic.

El que fuera dos veces campeón del mundo y tres veces campeón de Europa con la selección de Yugoslavia, además de medallista de plata en los Juegos Olímpicos, optó en 1995 por continuar su carrera en Europa en lugar de dar el salto a la NBA.

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En el baloncesto europeo conquistó numerosos títulos de Liga en España, Italia y Grecia, antes de retirarse en 2007 tras 17 años de carrera profesional.

Pese a la fama y el prestigio del exjugador, el presidente serbio no ha dudado en criticar a Bodiroga, mientras que los medios de comunicación afines al Gobierno han emprendido una campaña de descrédito en su contra.

Si bien reconoce los triunfos que Bodiroga ha dado al país, Vucic ha llegado a afirmar que el exjugador "puede disimular como máximo 15 minutos que no tiene educación", en alusión a su falta de formación académica.

Otro gran deportista serbio, el tenista Novak Djokovic, también ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno y de los medios afines tras mostrar su apoyo a los estudiantes, que desde noviembre de 2024 denuncian la corrupción endémica y el creciente autoritarismo en Serbia.

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Vucic ha acusado a los universitarios de ser "terroristas" y "traidores" que quieren destruir el país balcánico.

"Calificar a estos jóvenes de terroristas y proteger a los peores criminales es su manera de actuar, pero no estamos de acuerdo con esa postura", ha respondido Bodiroga.

"¡Qué vergüenza que ataquen a los más nobles de entre nosotros, a quienes deberían liderar este país! Los estudiantes y los patriotas son lo mejor que tiene Serbia", afirmó el exjugador durante una de las manifestaciones estudiantiles del año pasado.

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Los sondeos publicados antes de las elecciones muestran un respaldo significativo a la lista estudiantil, aunque no está claro si pueden ganar contra el partido gobernante SNS de Vucic.

Las protestas que impulsan los estudiantes comenzaron tras el malestar ciudadano provocado por la muerte de 16 personas en noviembre de 2024, cuando se derrumbó un voladizo de la estación de tren de Novi Sad (norte), que había sido recientemente renovada por empresas chinas.

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La demanda inicial de explicaciones sobre las obras y de que se depuraran las responsabilidades políticas y judiciales se fue transformado progresivamente en una denuncia de la corrupción en el país y en una exigencia de más Estado de derecho en Serbia.