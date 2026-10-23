Israel mata a tres palestinos en dos ataques en Gaza, según fuentes sanitarias gazatíes

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Gaza, 23 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este viernes a tres palestinos en dos ataques perpetrados en el norte y sur de la Franja de Gaza, informaron fuentes de los hospitales gazatíes.

Según el hospital Shifa de la ciudad de Gaza, dos de ellos murieron en un ataque con dron contra una motocicleta en el barrio de Al Naser del oeste de la capital gazatí, identificados como Moataz Mahmud Mohamed Al Nimer, de 20 años, y Omar Zaid Mohamed Awadalah, de 36.

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Otro hombre, Ahmed Zuhair Abu Odeh, murió en un ataque con un proyectil mientras caminaba por una carretera en la zona de Marathi, en Jan Yunis (sur de Gaza), según informó el hospital Naser.

Además, de acuerdo con la información del hospital Shifa, un tercer ataque con dron contra una vivienda en la ciudad de Gaza dejó varios heridos, algunos críticos. El centro hospitalario no detalló de cuántos heridos se trata.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones contra objetivos específicos que suele identificar como presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras, a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 74.498 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.538 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace un año.

Estas muertes se producen a cuatro días de la celebración en Israel de elecciones generales, que el próximo martes determinarán la continuación del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras 19 años en el poder de forma ininterrumpida. EFE