Filipinas censura el tono "agresivo" de la Embajada china y advierte de posibles medidas diplomáticas

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Las autoridades de Filipinas han criticado el tono y el lenguaje empleados por la Embajada de China en sus últimas publicaciones en redes sociales al considerar que perjudican la confianza entre ambos países y dificultan los esfuerzos para mejorar sus relaciones bilaterales, al tiempo que han reiterado su compromiso con la política de 'una sola China' y han advertido de que se reserva el derecho a adoptar las medidas diplomáticas que considere necesarias.

En un comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Exteriores filipino ha expresado su malestar por el contenido y la forma de las últimas publicaciones de la Embajada y ha recuperado el llamamiento realizado la pasada semana para reclamar a los diplomáticos acreditados en el país que mantengan la moderación y actúen con responsabilidad en sus intervenciones públicas.

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"El tono y el lenguaje agresivos y poco diplomáticos" utilizados en los mensajes recientes de la legación china, según ha denunciado el departamento, "erosionan la confianza mutua y socavan gravemente los esfuerzos por estabilizar y mejorar las relaciones bilaterales".

Manila ha insistido en que los representantes extranjeros deben adecuar asimismo sus declaraciones a las responsabilidades propias de sus cargos y mantener una conducta apropiada en todos sus pronunciamientos públicos, incluidos los que se realizan a través de redes sociales.

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El Gobierno filipino ha asegurado que concede gran importancia a sus vínculos con Pekín y ha lamentado que los últimos mensajes de la Embajada china no se correspondan con la tradición de cooperación constructiva mantenida durante años entre ambos países y sus respectivos ministerios de Exteriores. A su juicio, este tipo de de declaraciones no contribuye a preservar unas relaciones cordiales ni facilita el ejercicio efectivo de las funciones diplomáticas.

Así las cosas, las autoridades de Filipinas han reafirmado su adhesión a la política de 'una sola China', conforme al Comunicado Conjunto suscrito por ambos países en 1975, si bien ha señalado que el Ministerio de Exteriores "se reserva el derecho de adoptar las medidas diplomáticas que considere necesarias".

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La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión entre Manila y Pekín, después de que las autoridades filipinas convocaran recientemente al embajador chino, Jing Quan, para trasladarle su protesta por unas declaraciones en las que aludió a la posibilidad de recurrir a la fuerza para resolver las disputas bilaterales y aseguró que China podría imponerse con facilidad en un eventual conflicto, aunque sostuvo que su país no recurriría a esa opción porque apuesta por la paz.