Alejandra Rubio reaparece junto a Carlo Costanzia tras el nacimiento de su hija Tessa: "Ahora mismo es un caos"

22/10/2026 Alejandra Rubio y Carlo Costanzia este miércoles en el aniversario del Tablao La Carmela EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están viviendo una de las etapas más dulces de su vida tras el nacimiento de su hija Tessa el pasado 29 de agosto, completando así la preciosa familia que han formado junto a su hijo Carlo Jr. -que en diciembre cumple dos años- después de comenzar su historia de amor en febrero de 2024. Volcados en sus pequeños y alejados del foco mediático, los felices papás se han separado de sus bebés por unas horas para asistir a la fiesta del 5º aniversario del Tablao La Carmela en el Teatro Calderón de Madrid en la que ha sido su primera aparición juntos desde que dieron la bienvenida a su niña.

Sonrientes y cómplices, la pareja ha posado ante las cámaras presumiendo del gran momento que atraviesa su historia de amor, antes de que el hijo de Mar Flores dejase a su novia 'ante el peligro' y se enfrentase sola a las preguntas de la prensa días después de explotar contra Belén Esteban por asegurar que, aunque quiere acercar posturas con Terelu Campos tras un tiempo distanciadas, no se arrepiente de las duras críticas que dedicó a la influencer en su día.

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De lo más simpática y dejando a un lado si habitual hermetismo ante los micrófonos, Alejandra ha revelado que el flamenco le gusta un montón y que, aunque no lo parezca, "yo tengo mi arte. Me da un poco de vergüenza pero aunque algunos todavía sigan diciendo que no estudié interpretación y ahí hay baile, hacemos esgrima y todo lo que nos pongan". "Carlo canta muy bien, pero bailar no le he visto bailar. Otras cosas sí, pero flamenco no" ha añadido divertida sobre si su pareja también lleva el arte en las venas.

Adaptándose poco a poco a ser madre de dos niños muy pequeños -"esta es la primera salida que hacemos desde que nació Tessa" ha comentado- la nieta de María Teresa Campos ha confesado sin filtros cómo lleva esta nueva etapa: "Duermo poco, como cuando puedo... pues eso. Es un caos ahora mismo la casa la verdad" se ha sincerado con una sonrisa, admitiendo que por el momento lo último que se le pasa por la cabeza es ampliar la familia a pesar de que reconoce que "tengo mucha suerte. Y estoy en un momento súper bueno, cuidando de mis hijos y ya está".

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Respecto a sus declaraciones arremetiendo contra Belén Esteban por no arrepentirse de lo que dijo sobre ella, Alejandra ha explicado que "fui sincera y lo hice sin ánimo de nada. No quiero ni guerra de nada, ni protagonismo de nada, que ya he escuchado varias cosas que de verdad, como son las cabezas, siempre tiran a lo malo siempre. Simplemente dije lo que pensaba y ya está". "Aquí habla todo el mundo. Entonces, cuando hablo yo siempre hay problema" ha lamentado.

Además, la influencer ha reaccionado a la reaparición de su suegra Mar Flores este mismo miércoles en 'Y ahora sonsoles' revelando que ha estado de viaje sola en Malaia para encontrarse tras sufrir un varapalo en el amor sobre el que no ha dado ningún detalle: "No tenía ni idea, pero sé que se ha hecho ese viaje y que estaba súper contenta y yo feliz, que se lo pase fenomenal y que tiene que disfrutar, claro que sí" se ha desmarcado.

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