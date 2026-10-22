La fotografía 'El brillo del dolor', de Pablo Julián Mateos, anunciará la Semana Santa de Salamanca 2027

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El Teatro Liceo ha acogido la gala de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Salamanca 2027 que tendrá como protagonista a la Hermandad Dominicana a través de la fotografía 'El brillo del dolor', de Pablo Julián Mateos, ganadora del XLII Concurso de Fotografía 'Semana Santa Salmantina-Memorial Lorenzo Rodríguez Durán'.

La obra ganadora recoge el regreso a la iglesia del convento de San Esteban del paso de Nuestra Señora de los Dolores, de Salvador Carmona, más conocida como la Piedad. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado la "enorme sensibilidad" del autor al captar "una de las imágenes más simbólicas, valiosas y queridas de la Pasión salmantina".

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El segundo premio ha correspondido a 'Tres cruces', de David Gómez Rollán, que será portada de la revista Christus; el accésit Piedra Dorada, a 'Camino al Calvario', de Virgilio Sánchez García, y el Premio Encuentro, a 'Luz de Pasión' de Raúl Pindado Collado.

El alcalde ha transmitido su reconocimiento a la Junta de Semana Santa, a las cofradías y a hermandades y congregaciones por su entrega y su trabajo conjunto, y ha reafirmado el respaldo municipal a la promoción y organización de esta celebración.

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García Carbayo ha destacado que la presentación del cartel ha puesto en marcha la cuenta atrás a unos días de "emoción, de encuentro y de esperanza" y ha subrayado el valor de la Semana Santa salmantina, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y la responsabilidad de conservar este patrimonio para las próximas generaciones.

El primer edil ha felicitado a los premiados y ha agradecido la contribución de todos los participantes en el concurso, cuyas cuarenta fotografías finalistas se han podido contemplar durante la gala. Ha reconocido su labor para difundir la Semana Santa y conservar su memoria, también para las personas residentes fuera de Salamanca.

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Asimismo, ha recordado a Lorenzo Rodríguez Durán, 'Loren', y su dedicación a acercar esta celebración a la ciudadanía y ha dedicado unas palabras de afecto a la Hermandad Dominicana tras el accidente sufrido por la talla del Cristo de la Buena Muerte, que ha impedido su salida en la madrugada del pasado Viernes Santo, y ha recordado su restauración y el regreso al culto previsto para este sábado en su capilla de San Esteban. También ha vinculado el protagonismo de San Esteban y de la hermandad con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y con sus valores de dignidad y justicia.

Junto a ello, ha puesto en valor la procesión extraordinaria Vía Áurea, celebrada con motivo del Encuentro Nacional de Cofradías, por haber ofrecido una magnífica imagen de Salamanca.

El alcalde ha reconocido la capacidad de organización y el esfuerzo de las cofradías, hermandades y congregaciones, encabezadas por la Junta de Semana Santa, y ha agradecido la implicación del obispo, los músicos, los voluntarios y todos los colaboradores. También ha destacado la importancia de trabajar juntos desde el respeto a la personalidad y la historia de cada hermandad.

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