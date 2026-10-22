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Feijóo elige a Álvarez de Toledo como número dos en la lista de Madrid al Congreso y Sémper repite como tres

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo como su número dos en la lista de Madrid al Congreso para las generales del próximo 29 de noviembre, según ha confirmado el partido. Además, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, repite en el tercer puesto de esa misma candidatura, como en las elecciones de 2023.

Álvarez de Toledo, actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, aparecía en la quiniela de muchos dirigentes del PP para acompañar a Feijóo en segunda posición de la candidatura por Madrid, de la que ya formó parte en las generales de 2023 en el puesto número seis.

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El propio Feijóo insinuó el martes que Álvarez de Toledo sería su número dos por Madrid tras dar varias pistas que apuntan a ella, como que "votó en contra de la amnistía" y que pidió la comparecencia de "la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales". "Es una política previsible, honesta y que no dice una cosa y hace la contraria", añadió después en una entrevista en 'esRadio', sin revelar su nombre.

En los últimos días una de las principales incógnitas de las listas del PP era quién acompañaría a Feijóo como número dos. En las generales de julio de 2023, el presidente de los 'populares' apostó por Marta Rivera de la Cruz, que había sido consejera de Cultura y diputada de Ciudadanos. Sin embargo, poco después renunció a su escaño para centrarse en su labor en el Ayuntamiento de Madrid como delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.

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PERFILES PARA FRENAR FUGAS DE VOTO A VOX

En las filas del PP consideran que fichajes como el de Álvarez de Toledo o el de Xavier García-Albiol, que liderará la lista por Barcelona, buscan frenar fugas de voto a Vox, un partido que podría casi duplicar sus actuales 33 escaños, según algunas encuestas.

Tras la confirmación de Álvarez de Toledo y Sémper, el PP ha señalado que el Partido Popular es un "proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades". "No somos el PSOE. Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos", ha indicado en un comunicado.

Así, ha recalcado que en el partido las diferencias "no se combaten" sino que se respetan. "Y Feijóo es un candidato en el que pueden confluir españoles de diferente signo y condición. Como siempre dijimos, la España sin muros", ha añadido.

Por eso, el PP ha asegurado que están "muy orgullosos" de que las personas que acompañan al presidente representen "perfiles distintos de ciudadanos diversos" y, sin embargo, "unidos ante el reto de hacer de España un lugar mejor".

"Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper representan formas distintas de entender España y ambos han atravesado por diferentes etapas en el PP. Por eso, estamos muy orgullosos de que los dos sientan que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sea su casa y además decidan dar la cara por sus ideas encabezando, junto al candidato a la Presidencia del Gobierno, la lista de Madrid en los puestos 2 y 3", finaliza el mismo comunicado.

LA MAYORÍA DE VICESECRETARIOS ENCABEZARÁN LISTAS DEL PP

Además, Feijóo ha situado a la mayoría de su núcleo duro como 'números uno' al Congreso en sus respectivas provincias, como ya ocurrió hace tres años: Miguel Tellado (A Coruña), Cuca Gamarra (Logroño), Ester Muñoz (León), Elías Bendodo (Málaga), Juan Bravo (Sevilla) y Carmen Fúnez (Ciudad Real). Alicia García, portavoz en la Cámara Alta, encabeza la lista del PP al Senado por Ávila.

Una de las dudas es si Feijóo reclutará para la candidatura de Madrid a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y actual eurodiputada del PP, Alma Ezcurra, que es la encargada de coordinar el programa electoral para las generales.

En las filas del PP dan por hecho que el actual vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, --que ya fue secretario de Estado de Presupuestos y de Energía en los gobiernos de Mariano Rajoy-- tendrá hueco en la lista de Madrid, igual que el vicesecretario de Educación, Jaime de los Santos, quien ya ocupó el puesto 12 de esa candidatura y ahora podría escalar posiciones.

En las generales de hace tres años, Feijóo incluyó en la lista de Madrid a dos de sus más estrechas colaboradoras, Marta Varela, que es su jefa de Gabinete, y Mar Sánchez, que lleva trabajando 30 años con el líder del PP. Se espera que repitan en la misma candidatura.

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EuropaPress

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