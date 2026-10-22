Países del sur de África piden fortalecer la preparación y coordinación frente a El Niño

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Nairobi, 22 oct (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) pidieron fortalecer la preparación y la coordinación regional frente al fenómeno de El Niño, ante las predicciones que pronostican unos efectos más devastadores que en ocasiones anteriores.

Los riesgos humanitarios de El Niño, un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico que se traduce en largas sequías en el sur de África, fue uno de los temas tratados el miércoles durante una cumbre virtual extraordinaria de la SADC, según un comunicado publicado a última hora del día.

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El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, declaró durante la reunión que El Niño es uno de los problemas "más acuciantes" a los que se enfrenta la región.

"A medida que nos acercamos a otra temporada agrícola, las condiciones de El Niño que se están desarrollando presentan nuevas amenazas para la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la actividad económica", dijo el mandatario sudafricano.

Ramaphosa recordó que la "grave sequía" provocada por El Niño en 2023 y 2024 puso de manifiesto la "vulnerabilidad" regional frente a los cambios en las condiciones climáticas, con una disminución de la producción agrícola y pérdida de ganado y medios de subsistencia, lo que afectó especialmente a las comunidades menos desarrolladas.

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"Al mismo tiempo, las inundaciones y los ciclones recurrentes siguen amenazando a las comunidades, especialmente en las zonas que han sufrido repetidos desastres", agregó.

Estos desafíos tienen implicaciones que "van más allá" de las fronteras de cada país, al amenazar el suministro regional de alimentos, al dañar las infraestructuras compartidas, y al perturbar el comercio, lo que ejerce una "enorme presión" sobre las finanzas públicas.

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"No podemos seguir reconstruyendo la misma infraestructura después de cada desastre sin invertir lo suficiente en prevenir y reducir los daños causados ​​por futuros desastres", afirmó Ramaphosa.

Por todo ello, realizó un llamamiento a fortalecer "aún más" sus capacidades regionales de preparación y respuesta ante desastres, así como a mejorar los sistemas de alerta temprana y acelerar la inversión en infraestructura "resiliente al clima".

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, advirtió el miércoles de que el actual episodio de El Niño podría alcanzar una "intensidad sin precedentes", con temperaturas de la superficie marina en el Pacífico hasta 3,8 grados centígrados por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027. EFE

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