La oposición israelí acusa a Katz de politizar la seguridad a cinco días de las elecciones

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Jerusalén, 22 oct (EFE).- Los líderes de la oposición israelí acusaron este jueves al ministro de Defensa, Israel Katz, de utilizar la amenaza de un posible ataque iraní para desviar responsabilidades políticas, después de que afirmara que el Ejército de Israel está preparado para actuar contra Irán y sus aliados durante las elecciones del próximo martes.

Gadi Eisenkot, favorito de las encuestas y dirigente del partido de centroderecha Yashar! (¡Recto!) aseguró en un mensaje en su cuenta de X que Katz está "preparando el terreno para el próximo desastre y, de antemano, desviando la culpa hacia otros".

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"Resulta absurdo que un ministro de Defensa acuse a sus rivales políticos de los ataques del enemigo incluso antes de que estos ocurran", escribió el dirigente, quien acusó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a Katz de anteponer su supervivencia política a la seguridad de Israel.

Por su parte, Yair Lapid, líder de Beyajad (Juntos) y actual líder de la oposición, calificó de "imprudente e histérico" el mensaje del ministro y afirmó que supone "un regalo para los enemigos de Israel".

El líder opositor acusó al Gobierno de buscar culpables de sus fracasos, entre ellos no haber logrado erradicar a Hamás, derrocar al régimen iraní ni eliminar a Hizbulá, además de sus dificultades en el ámbito internacional.

"Y ahora culpan a la oposición. ¡Qué cobardía!", escribió Lapid, quien acusó al Ejecutivo de convertir la seguridad nacional en un "circo" en su intento de evitar una derrota electoral.

Katz afirmó este jueves que el Ejército israelí está preparado para llevar a cabo acciones preventivas y defensivas contra Irán y sus aliados ante la posibilidad de un ataque durante la jornada electoral del 27 de octubre.

"Es fundamental que nuestros enemigos comprendan que el Guardián de Israel no duerme ni descansa", señaló en un comunicado, en el que aseguró que las fuerzas armadas están preparadas para actuar "de inmediato".

Las críticas se producen después de que el líder del partido izquierdista Los Demócratas, Yair Golán, advirtiera sobre posibles operaciones militares "con fines políticos" ordenadas por Netanyahu a pocos días de los comicios.

Katz rechazó las acusaciones de Golán y atribuyó a los dirigentes opositores un "interés político mezquino". EFE