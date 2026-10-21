VÍDEO: EEUU deniega la entrada a Puerto Rico de Colau, que sospecha que la negativa se debe a su activismo propalestino

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La administración estadounidense, presidida por Donald Trump, ha denegado a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, la entrada en el país para asistir a un acto en Puerto Rico, decisión que la también exalcaldesa sospecha que se debe a motivos ideológicos.

Según ha adelantado 'eldiario.es' y confirman a Europa Press fuentes del entorno de Colau, la candidata había sido invitada al evento 'Fearless Cities' de Puerto Rico, que congrega a movimientos municipalistas y que se inicio en Barcelona en 2017.

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Las citadas fuentes relatan que se solicitó el autorización electrónica obligatoria de viaje para ciudadanos de países del Programa de Exención de Visado (ESTA en sus términos en inglés) y que se autorizó la entrada a toda la comitiva, a excepción de Colau.

Ante esta negativa se reclamó una entrevista personal con la embajada norteamericana para tratar de que se reconsiderara la decisión. Dicha entrevista con el personal diplomático de EEUU tuvo lugar hace 15 días y, según las mencionadas fuentes, versó sobre la Flotilla de solidaridad con Gaza, en la que participó la exalcaldesa, y de su "activismo propalestino, con mucha insistencia sobre los tres días retenida en Israel".

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Finalmente, este martes Colau recibió la denegación definitiva de su petición de entrada en Estados Unidos y sobre, según estas fuentes, la "sospecha de que quiere migrar ilegalmente al país", aunque es una "obviedad que ha sido vetada por su activismo y por motivos ideológicos".

Tras ser retenido por las autoridades de Israel por participar en la Flotilla rumbo a Gaza, Colau interpuso una querella contra el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu por presunto delito de torturas.

MUESTRAS DE APOYO A COLAU

Varios dirigentes de Frente Amplio se han pronunciado la denegación de acceso a Estados Unidos a Colau, como es el caso del número uno de la lista por Madrid al 29N, Emilio Delgado, al exclamar que EEUU fue un ejemplo de acogida, pero "ni Trump ha hecho grande a América ni Abascal haría grande a España".

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El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha confrontado que el mandatario argentino, Javier Milei, "puede entrar a España a hablar de recortes, pero Colau no puede entrar a EEUU a hablar de derechos". "Qué paradoja la censura de los defensores de la libertad", ha zanjado.

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https://www.europapress.tv/politica/1127254/1/eeuu-deniega-entrada-puerto-rico-colau-sospecha-debe-motivos-ideologicos

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