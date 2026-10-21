TikTok desoyó avisos internos sobre explotación infantil y fallos de seguridad en menores, según documentos judiciales

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Trabajadores de TikTok alertaron a sus superiores sobre los riesgos de explotación sexual infantil y de acceso a contenidos dañinos a los que la plataforma exponía a los usuarios menores, además de advertir sobre las deficiencias en la verificación de edad, sin que se tomaran descisiones al respecto, según declaraciones recogidas en documentos judiciales.

La demanda que afronta TikTok en Estados Unidos desde 2022 por los potenciales daños que el diseño de la red social causa en los menores de edad, ha permitido conocer las declaraciones de varios empleados de marzo de 2026, a partir de documentos judiciales no divulgados con anterioridad a los que ha tenido acceso NPR.

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Las declaraciones corresponden a Reagen Maher, quien ocupó altos cargos en seguridad e investigaciones en la firma tecnológica entre 2021 y 2024, y Eric Han, quien fue jefe de seguridad de TikTok desde abril de 2019 hasta junio de 2023, entre otros empleados.

A partir de sus declaraciones se han conocidos los problemas de seguridad para los menores denunciados a nivel interno que los altos ejecutivos no abordaron pese a las advertencias hechas, y que incluyen explotación sexual infantil y fallos en la verificación de edad.

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La compañía introdujo en 2021 cambios en las cuentas para los usuarios menores de 18 años para reforzar la privacidad, con un nivel mayor de restricción dirigido a los usuarios de 13 y 15 años, a quienes se configuró la cuenta como privada por defecto. Entre otras medidas, se desactivaron el envío y la recepción de mensajes directos, las descargas, los comentarios a desconocidos y la posibilidad de realizar vídeos en directo.

Aun así, los menores encontraron la forma de sortear estas restricciones, ya fuese registrando una cuenta a través de servicios como Facebook y Google o indicando una fecha de nacimiento falsa. También aprendieron a desvincular su cuenta del emparejamiento familiar introducido en 2020.

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Ello se tradujo en la presencia de menores en vídeos en directo. Solo en enero de 2022 se detectaron usuarios de entre 13 y 15 años en 112.000 retransmisiones en vivo, lo que los expuso a depredadores sexuales y a la explotación infantil.

Según el testimonio de los empleados en los documentos judiciales presentados en marzo, adultos utilizaron los 'regalos' (una forma moneda virtual en la red social) que se envían a los creadores durante los directos para pagar a los menores, promoviendo material de abuso sexual infantil y exponiendo a la compañía al lucro ante un delito, por la parte que recibió de esos pagos regulados.

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Este caso fue recogido por Forbes en un artículo de 2022, en el que se informó de que menores de edad se habían desnudado en la función TikTok Live a cambio de esos regalos, aunque la compañía ya estaba al tanto de este problema.

Al respecto, en una conversación con un compañero de trabajo en un chat interno, Reagen Maher expresó que "los altos directivos conocen este problema. Hay algunos proyectos en marcha para solucionarlo parcialmente y, francamente, espero que este artículo impulse otras posibles soluciones".

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Otro de los riesgos abordados es el de la exposición de los menores al contenido dañino, que incluye el relacionado con el suicidio, las autolesiones o la imagen corporal. En este caso, se refieren fallos en el algoritmo que hacen que muestre el mismo contenido una y otra vez a los usuarios.

Eric Han aseguró en sus declaraciones que se dio cuenta del problema en abril de 2020 e incluso escribió en un informe interno de ese mismo año de la existencia de un "verdadero efecto contagio. Ideación y comportamiento suicida, y la forma en que se habla de ello en la plataforma".

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Además, en un borrador de la 'Revisión Anual de la Política de Seguridad para Menores', también de 2020, se incluyen varias declaraciones de Han, en las que incidía en que "las redes sociales son inherentemente peligrosas y todos los menores están en riesgo cuando interactúan en la plataforma" y en que "la seguridad de los menores es un tema urgente que debemos abordar de manera efectiva".

TikTok no es la única red social que afronta una demanda su diseño adictivo para los menores, ya que también se encuentran en procesos judiciales similares Google y Snap. Meta, otras de las empresas demandadas, acordó en agosto pagar cerca de 18.000 millones de dólares y e incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria para evitar continuar con el juicio.

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