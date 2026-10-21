Una experta defiende crear laboratorios de cocina en los centros escolares: "Los niños deben comprender qué comen"

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La psicopedagoga y directora general de Kitchen Academy, Rosa M.ª Nieves Cuesta, ha defendido la creación de laboratorios de cocina en los centros escolares para que los niños tengan un mayor conocimiento sobre alimentación saludable a través de la práctica.

"La educación nutricional está en los colegios, desde Infantil hasta Secundaria, con la pirámide alimenticia en la pizarra, pero es algo estático", ha señalado Cuesta, quien considera necesario que los niños comprendan, por ejemplo, qué son los hidratos de carbono y para qué sirven mediante la práctica.

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Para Cuesta, este aprendizaje práctico contribuiría a "democratizar" el conocimiento de los escolares sobre los alimentos y a trasladarlo al ámbito familiar. "Está muy bien que haya leyes que nos digan qué tienen que comer los niños, pero es importante que entiendan qué están comiendo para luego llevarlo a casa. Convirtamos a los niños en prescriptores en los hogares", ha señalado durante su participación en la jornada 'Hacia un nuevo modelo de hábitos alimentarios en la infancia: el entorno escolar', organizada por la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos (AEFY).

Por ello, ha recalcado que los colegios deben abrir las puertas a estos laboratorios de cocina. "Tienen que pasar a un aprendizaje experiencial de verdad. Es necesario que los niños sean artífices de sus propios alimentos y de sus propias comidas", ha añadido.

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En la misma línea, la coordinadora científica de la Fundación Dieta Mediterránea, Rosa Casas, también ha apostado por enseñar a los escolares a reconocer los alimentos, conocer su procedencia y aprender a manipularlos y cocinarlos. "Que sepan su procedencia, es decir, que el pollo asado no sale de una máquina que va dando vueltas", ha explicado.

EL PROBLEMA DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO INFANTIL

Casas ha destacado que una de las mayores preocupaciones actuales es la obesidad infantil, al tiempo que ha recordado que, según el informe ALADINO, los menores de entre 6 y 9 años tienen un alto riesgo de exceso de peso que se sitúa en un 36,1 por ciento. "Los niños que presentan una mayor obesidad provienen de familias más vulnerables económicamente y registran un alto consumo de bebidas azucaradas", ha afirmado.

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Asimismo, ha lamentado la pérdida de los hábitos propios de la dieta mediterránea y ha defendido fomentar entre los niños una alimentación saludable, segura, sostenible y de calidad, en condiciones de plena equidad.

Además, ha explicado que la alimentación diaria de los niños debe incluir frutas, verduras, cereales integrales y aceite de oliva virgen extra. Respecto a las proteínas, ha aconsejado que las de origen vegetal, como las legumbres, se alterne con las de origen animal.

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Por otro lado, ha resaltado la importancia de los lácteos dentro de la pirámide alimentaria y ha señalado que la recomendación pasa de tres a cuatro raciones diarias. "Son importantísimos para la salud de los niños, para su desarrollo cognitivo y para la salud ósea", ha afirmado. En este sentido, ha subrayado el papel del yogur y el queso como alimentos fermentados que contribuyen al cuidado de la microbiota y pueden ayudar a reducir el riesgo de procesos inflamatorios relacionados con enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

Por último, el secretario de la Plataforma One Health, Hermann Schwarz, ha cuestionado la influencia de la publicidad de alimentos poco saludables en los niños y ha abogado por impulsar la promoción de opciones saludables. "Hay que poner mucho énfasis, porque lo que les entra por los ojos a nuestros hijos es, al final, lo que van a consumir o elegir", ha concluido.

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