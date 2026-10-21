Irán advierte a Israel de que "será borrado del mapa" en caso de "cualquier paso en falso a nivel operativo"

Guardar

Las autoridades de Irán han advertido este miércoles a Israel de que "será borrado del mapa" si comete "cualquier paso en falso a nivel operativo", en referencia a un posible reinicio de la ofensiva contra el país asiático, en medio del aumento de los cruces de acusaciones y la falta de avances en las conversaciones de paz entre Washington y Teherán.

"Sean cuales sean los resultados de sus elecciones, no tenemos dudas sobre vuestra hostilidad. Estamos preparados para borraros del mapa en caso de cualquier paso en falso a nivel operativo", ha dicho el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en un mensaje publicado en farsi, hebreo e inglés a través de redes sociales. Israel celebra legislativas el 27 de octubre.

PUBLICIDAD

Las palabras de Azizi han llegado horas después de que el diario 'Financial Times' publicara que el primer ministro de Israel, Bejmain Netanyahu, pergeñó planes para nuevos ataques contra Irán, si bien se encontró con la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que descartó esta opción antes de las elecciones de medio mandato, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

Las informaciones del citado diario, que no han recibido por ahora respuesta de Israel o Estados Unidos, han salido a la luz días después de que Netanyahu recalcara que el Ejército israelí "puede golpear a sus enemigos cuando sea necesario" y ha advertido de que "sufrirán golpes más duros de los recibidos hasta ahora". "No nos pongan a prueba", advirtió.

PUBLICIDAD

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, advirtió recientemente a Trump de que Teherán también tiene "trabajos por finalizar" y acusó a Netanyahu de "empujar" a Washington a "otra guerra" para "no entrar en prisión" por los casos de supuesta corrupción abiertos contra él, después de que el inquilino de la Casa Blanca pusiera sobre la mesa un reinicio de la ofensiva.