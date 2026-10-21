Un petrolero queda anclado tras un ataque con proyectil a la entrada de Ormuz, según UKMTO

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Manama, 21 oct (EFE).- Un petrolero ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido y ha provocado su fondeo al oeste de Bukha, en Omán y a poca distancia de la entrada al estrecho de Ormuz, informó este miércoles la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés).

"Las autoridades locales han informado de que un petrolero ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, lo que ha provocado un incendio que ya ha sido extinguido. El buque se encuentra ahora fondeado", de acuerdo con la alerta de la entidad marítima.

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Aseguró que "toda la tripulación se encuentra a salvo" y que, por el momento, "no se ha informado de ningún impacto medioambiental" mientras continúa anclado.

El incidente ha tenido lugar a tan sólo 11 millas náuticas (20 kilómetros) al oeste de la ciudad de Bukha, en Omán.

Esta acción se produce en la misma jornada en la que la Guardia Revolucionaria iraní ha informado de que otro superpetrolero se incendió en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina cuando intentaba atravesar por una ruta “no autorizada”.

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Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Washington mantiene, a su vez, un cerco naval contra los puertos y buques iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica en el marco de la operación ‘Paria Económico’, con la que busca cortar “todas las opciones económicas” de Irán y forzar su rendición en la guerra. EFE

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