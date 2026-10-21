Agencias

Sánchez y PSOE dan la "bienvenida" a la visita de Milei con una lona en Ferraz reivindicando su orgullo por ser "zurdos"

Imagen XEODKKJ6OFBJXKG4IC2YSONNPA
Guardar

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dado la "bienvenida" al presidente argentino, Javier Milei, en su visita este miércoles a Madrid, reivindicando su orgullo por ser "zurdo".

En un mensaje en la red social 'X', Sánchez ha afirmado que está orgulloso de ser "zurdo" y "a mucha honra", en respuestas a las críticas de Milei a los líderes políticos de izquierda.

PUBLICIDAD

"Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas", ha subrayado el presidente español, para enumerar después medidas del Gobierno en materia de pensiones, subida del salario mínimo, la conciliación familiar, el aborto o la defensa de la paz en contra de la guerra, en contraposición a las políticas impulsadas por el dirigente argentino.

Desde el PSOE además han desplegado una lona en la sede nacional de la calle Ferraz para también dar la bienvenida al presidente argentino. "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa", reza el texto.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alba Silva rompe su silencio tras el violento asalto a su casa: "Aún sigo en shock. No tengo palabras"

Alba Silva rompe su silencio tras el violento asalto a su casa: "Aún sigo en shock. No tengo palabras"

Uganda dice que sigue libre de ébola tras el caso en Nigeria que pasó por el país

Infobae

Soldados de Israel comienzan a votar de forma anticipada para las elecciones generales

Infobae

Irán amenaza con cortar los cables de internet en Ormuz si se ataca a sus infraestructuras

Infobae

El tren cede terreno frente al camión en UE y la carga cae en España un 23 % en una década

Infobae