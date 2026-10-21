Iberdrola eleva sus ganancias un 10% a septiembre, a 5,816 millones, y apunta a ganancias récord en 2026

21/10/2026 El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán ECONOMIA IBERDROLA

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Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 9,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox, informó la compañía, que mejoró de nuevo sus previsiones para 2026 y apunta a unas ganancias récord al cierre del año.

El beneficio neto ajustado de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán alcanzó los 5.140,5 millones de euros, un 8,8% más frente a septiembre de 2025, una vez excluida del resultado de 2026 la plusvalía neta tras la desinversión de México e incluyendo el impacto positivo de los 'capital allowances' en Reino Unido (277,6 millones de euros).

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 11.890,6 millones de euros a cierre de septiembre, con un incremento del 7,5%, impulsado por la aceleración del crecimiento en redes.

Excluyendo el impacto del tipo de cambio (-36,1 millones de euros), el Ebitda ajustado hubiera aumentado un 7,8%, mientras que en términos reportados el Ebitda disminuye un 0,7% por el impacto del reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos (530 millones de euros) y la venta de los contadores inteligentes de Reino Unido (382 millones de euros) en 2025.

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Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 34.405 millones de euros, con un aumento del 8% frente a los 31.871 millones de euros del mismo periodo de 2025.

Con estas cifras, Iberdrola ha mejorado de sus perspectivas para 2026, con un crecimiento esperado de al menos el 10% en el beneficio neto ajustado, frente al más del 8% de su previsión anterior. La energética, que en 2025 obtuvo ya un beneficio neto ajustado récord de 6.231 millones de euros, apuntaría así a unas ganancias para este año de unos 6.900 millones de euros.

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Asimismo, la compañía señaló que su objetivo es mantener ese crecimiento medio anual del 10% en el beneficio neto ajustado en los próximos cinco años.

INVERSIONES DE MÁS DE 10.000 MILLONES.

Iberdrola impulsó sus inversiones un 13% en el periodo, hasta los 10.087 millones de euros, con cerca del 75% de ellas destinadas al Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, para impulsar su apuesta estratégica pro la electrificación.

Así, las inversiones en Redes de la eléctrica crecieron un 28%, hasta los 6.277 millones de euros, representando el 62% de la inversión total de la compañía.

De esta manera, los activos regulados de redes (RAB) se elevaron un 14%, hasta los 56.000 millones de euros, impulsados por el aumento del 31% en transporte.

Mientras, las inversiones en Generación y Clientes de Iberdrola alcanzaron los 3.600 millones de euros. De ellas, las destinadas a renovables ascendieron a 3.257 millones de euros, principalmente en eólica terrestre y marina y con más de un 80% en los Estados Unidos, el Reino Unido, Europa Continental y Australia.

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Ello ha llevado a la energética a sumar unos 3.300 megavatios (MW) instalados en los últimos 12 meses de los 15.000 MW que tiene previsto instalar hasta 2030.