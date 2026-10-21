Roca Rey, su enigmático mensaje tras su ruptura con Tana Rivera: "La historia termina si yo muero matando"

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Una semana después de la sorprendente ruptura de Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey, las razones que llevaron al torero a poner punto y final a su noviazgo después de seis meses juntos en los que parecían la viva imagen del amor siguen siendo todo un misterio. En un principio se aseguró que el peruano se habría sentido "sobrepasado" al ver lo rápido que iba todo entre ellos -ya que pocos días antes se insistía en que la pareja estaría planeando su boda- y querría centrarse en su profesión; poco después se especuló con que el detonante habría sido una fuerte discusión que habría tenido el pasado 9 de octubre por las diferentes maneras de ver la vida de ambos; y no tardaron en surgir los rumores de que el diestro podría haber 'tonteado' con una joven en Pamplona con la que estaría ilusionado.

Sin embargo, tanto Tana -que en su reaparición ante las cámaras afirmó tajante que no iba a decir nada sobre su vida sentimental porque nunca lo hacía- como Roca Rey guardan un silencio sepulcral (por lo menos por el momento) sobre los motivos del fin de su historia de amor mientras una reconciliación parece cada vez más lejana porque su relación no habría hecho sino empeorar ante el aluvión de informaciones que han surgido en los últimos días.

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Una ruptura que ha coincidido además con dos fechas muy significativas: sus respectivos cumpleaños. Y mientras la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo decidía suspender la fiesta que iba a celebrar en la finca de Sevilla del torero, 'La Consentida', optando por soplar las velas en la intimidad con su entorno más íntimo ya que no están siendo momentos fáciles para ella, el peruano ha decidido seguir adelante con sus planes y este miércoles 21 de ocubre, día en el que cumple 30 años, dará una gran fiesta con mariachis y fuegos artificiales en su hacienda sevillana antes de poner rumbo a Perú para comenzar su temporada americana.

Horas antes de la celebración, Roca ha roto su silencio en redes sociales con un mensaje de lo más significativo. Con una imagen en la que aparece de espaldas en el ruedo sosteniendo una muleta bajo el título 'Tarde de lluvia' acompañado de un emoticono de un corazón, ha compartido un revelador fragmento de la canción de Taburete 'Cuando los hombres lloran': "Habrá que echar más corazón. Esto no fue culpa de ninguna droga. Así es como se ve cuando los hombres lloran. Me tocó llorarte casi para siempre. No debo olvidarme que el pasado se siente. Que el futuro diga lo que estoy pensando. Que la historia termina si yo muero matando". ¿Una declaración de intenciones dirigida a Tana?

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Por el momento parece que nos quedaremos con la duda, aunque está previsto que la nieta de la duquesa de Alba reaparezca ante las cámaras este mismo miércoles en Madrid en un evento de la joyería Rabat mientras el diestro celebra su cumpleaños en Sevilla, y la expectación es máxima por saber qué dirá sobre su ruptura.