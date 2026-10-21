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Mueren diez personas y más de 30 resultan heridas tras volcar un autobús en el este de Pakistán

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Al menos diez personas han muerto y más de 30 han resultado hreidas este miércoles tras volcar un autobús en los alrededores de la localidad paquistaní de Bangla Hidayat, en la provincia de Punyab (este), según han confirmado los servicios de emergencia.

El autobús, que cubría la ruta entre Karachi y Dera Ghazi Jan, habría volcado tras chocar contra una mediana, incidente achacado a un exceso de velocidad, si bien por ahora no se han esclarecido las causas del suceso, tal y como ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

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La ministra principal de Punyab, Maryam Nawaz Sharif, ha expresado su pesar por el suceso y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo que ha ordenado que el incidente sea investigado y que los heridos reciban "el mejor tratamiento posible".

Los accidentes de tráfico son relativamente frecuentes en Pakistán, unos sucesos achacados principalmente al mal estado de las carreteras en algunas zonas del país centroasiático y a las violaciones de las normas de tráfico, en general relacionadas con el exceso de velocidad.

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