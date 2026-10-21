Ingresado en la UCI el expresidente peruano Martín Vizcarra por una complicación cardiaca

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El que fuera presidente de Perú entre 2018 y 2020, Martín Vizcarra, ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Lima Este por una complicación cardíaca tras acudir al centro en un principio por un cuadro de cólico renal.

Vizcarra, que cumple condena de 14 años de prisión en la cárcel de Barbadillo tras ser hallado culpable del delito de cohecho por haber recibido sobornos de empresas constructoras cuando fue gobernador de la región de Moquegua, fue llevado al centro hospitalario, si bien el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha informado posteriormente de que el exmandatario se encuentra en situación estable.

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El expresidente sufre insuficiencia renal por lo que sus ingresos hospitalarios son bastantes frecuentes, a finales de 2025 y en los primeras semanas de 2026 tuvo que salir de prisión y acudir a un hospital en tres ocasiones por problemas renales y un episodio de descompensación. El último traslado del expresidente se produjo en agosto.

Vizcarra ingresó en prisión a finales del año pasado tras ser declarado culpable de cohecho pasivo propio en el marco de varios casos cuando era gobernador regional de Moquegua, cargo que ocupó entre 2011 y 2014.

Posteriormente llegó a la Presidencia de Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de la crisis política en el país andino por un caso de intentos de sobornos políticos y tras varios intentos de destituirle. Kuczynski poco después de dejar el cargo se vio inmerso en un proceso judicial por favorecer a la constructora Odebrecht en la adjudicación de una obra.

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