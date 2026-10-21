ONG egipcias piden investigar ataques contra mineros en la frontera entre Egipto y Sudán

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El Cairo, 21 oct (EFE).- Varias organizaciones de derechos humanos egipcias exigieron este miércoles una investigación independiente del bombardeo efectuado el pasado 10 de octubre por el Ejército egipcio que provocó la muerte de al menos 72 mineros en una zona con yacimientos de oro fronteriza con Sudán.

Las organizaciones tildaron en un comunicado esos supuestos ataques aéreos de "ilegales" y que tuvieron como objetivo "un gran número de mineros artesanales sudaneses, cerca de la frontera entre Sudán y Egipto"; mientras El Cairo, hasta el momento, no ha reconocido oficialmente los bombardeos.

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Condenaron unos hechos que "parecen constituir ejecuciones extrajudiciales masivas", añadiendo que esto ocurre en un contexto de "creciente tensión durante los últimos meses en torno al control de lucrativos recursos minerales en una zona fronteriza en disputa".

Los firmantes de esta denuncia son el Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos (CIHRS), Frente Egipcio por los Derechos Humanos, Fundación de Apoyo al Derecho y la Democracia, EgyptWide por los Derechos Humanos Centro El Nadeem, Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión (AFTE), la Fundación del Sinaí para los Derechos Humanos y el Foro Egipcio de Derechos Humanos.

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La nota, difundida por el CIHRS, aseguró que varios campamentos de mineros artesanales de oro situados en Jabal al Uqaydat, en la región de Shamal al Wadi -cerca de la frontera entre ambos países-, fueron blanco de múltiples ataques aéreos que acabaron con la vida de decenas de mineros, que según ONG sudanesas ascienden a 72 muertos.

Desde la parte sudanesa, el Consejo Soberano de Transición de Sudán ordenó dos días después del ataque la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos, aunque evitó señalar directamente a Egipto.

Si bien las autoridades egipcias no han confirmado ni desmentido su participación en los ataques, las Fuerzas Armadas Egipcias indicaron el 12 de octubre en un comunicado que han empezado "la implementación de la tercera fase de la campaña a gran escala para combatir la minería ilegal de oro en el Desierto Oriental" egipcio.

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Las ONG egipcias indicaron que el medio independiente sudanés Ayin Network identificó dos lugares vinculados a los ataques: uno en el triángulo de Halayeb, disputado por Egipto y Sudán, y otro dentro de territorio egipcio.

Asimismo, aseguraron que la investigación halló indicios que vinculan la operación con aviones F-16 estadounidenses y bombas de fabricación egipcia, unos hallazgos que ofrecen "motivos creíbles para creer que las fuerzas egipcias llevaron a cabo los ataques, y subrayan la necesidad de realizar una investigación independiente sobre su responsabilidad". EFE

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