Milei reivindica el papel de España en la Conquista: "Esta hazaña civilizatoria es motivo de orgullo"

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reivindicado este miércoles el papel de España en la conquista de América, que tuvo lugar hace cinco siglos, al considerar que se trata de una "hazaña civilizatoria que es y debe ser motivo de orgullo" para los españoles.

"Como todos saben, España tiene un lugar muy especial en mi corazón, tanto por ser el presidente de la nación argentina como por ser un liberal libertario acérrimo", ha destacado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum durante su visita a Madrid, donde aterrizó el martes.

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"Desde mi lugar como presidente argentino, pondero a la nación española porque es la que trajo a la civilización occidental a América", ha recalcado, antes de apuntar a que esto "dio a los hispanoamericanos las instituciones, el conocimiento, la religión, el progreso y la incorporación al mundo".

En este sentido, ha hecho hincapié en que esto facilitó "la conexión de las Américas con una tradición muy profunda y la más inigualable de la historia humana". "Una línea que comienza en Grecia, atraviesa Jerusalén, funda Roma y se solidifica en Europa de la mano del cristianismo", ha añadido.

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Así, ha asegurado que se trata de un "legado de amor por los valores, por el descubrimiento, por las ideas y fundamentos", además de "por la libertad en sus múltiples formas".

"Es una herencia que busca permanentemente elevar al hombre sobre las condiciones a las que la naturaleza lo somete, siendo consciente del enorme esfuerzo y disciplina que eso implica", ha afirmado en la que supone la séptima visita al país desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

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"Nos sabemos beneficiarios de esa gran gesta civilizatoria, y por ese motivo seguimos manteniendo con España un vínculo profundo y estrecho. Hemos acogido millones de españoles escapando de la guerra y el hambre a principios del siglo XX", ha sostenido, antes de recordar que, por su parte, "España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI".

Milei ha subrayado que "son muchos los pensadores que consideran a España como la cuna del liberalismo y político, una ideología que tiene como fin darle la libertad al mundo". "En esa gran gesta civilizatoria que fue el descubrimiento de América con el liberalismo, la propia libertad se hace nombre y bandera suprema (...) por lo que tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo", ha apuntado.

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No obstante, ha lamentado que haya "quienes dicen que el liberalismo ya no es necesario". "Ahora tenemos demócratas que responden a la voluntad popular y cortes supuestamente independientes, entre otras cosas. El liberalismo supuestamente triunfó, ¿no? Esto no es así. La victoria sobre la tiranía fue breve, porque pronto, desde el seno mismo de la democracia liberal, aparecieron nuevas formas de tiranía", ha zanjado.