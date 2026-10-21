Agencias

Bruselas no ve problemas de suministro de gas, pero augura un invierno "difícil" a la UE

Guardar

Bruselas, 21 oct (EFE).- La Comisión Europea aseguró este miércoles que por el momento no detecta problemas de suministro de gas en la Unión Europea, aunque advirtió de que el bloque se enfrenta a un invierno "difícil", con las reservas de gas por debajo de la media histórica y los precios al alza por la crisis de Oriente Medio.

"De momento, y pese a que nos dirigimos a un invierno difícil, no tenemos problemas de seguridad de suministro. Pero la crisis de Oriente Medio está impactando los precios del gas y esto impacta nuestros niveles de almacenamiento", dijo en rueda de prensa la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

PUBLICIDAD

"Estamos por debajo de la media histórica", agregó la portavoz.

Según los últimos datos de la plataforma AGSI, de Gas Infrastructure Europe, las reservas subterráneas de gas de la UE se encontraban el 20 de octubre al 74,6 % de su capacidad, frente al 82,8 % registrado un año antes y una media del 89,2 % para esas fechas durante los últimos cinco años.

PUBLICIDAD

La situación varía considerablemente entre Estados miembros, con Alemania al 61,2 % de su capacidad y Países Bajos al 64,7 %, mientras que España se sitúa en el 78,5 %, Francia en el 87,5 % e Italia prácticamente en el 90 %.

La normativa europea establece un objetivo de llenado del 90 % entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre, aunque contempla mecanismos de flexibilidad que permiten rebajarlo en determinadas circunstancias adversas del mercado. EFE

Últimas Noticias

La UE acuerda flexibilizar el mercado de CO2, mientras prepara una reforma más amplia

Infobae

Las parejas con hijos deberán acreditar convivencia de dos años con el empadronamiento para tener pensión de viudedad

Las parejas con hijos deberán acreditar convivencia de dos años con el empadronamiento para tener pensión de viudedad

Un tribunal reduce la condena al exministro de Justicia surcoreano por la ley marcial

Infobae

Bruselas acusa a Booking de no tomar medidas contra el phishing y anuncios fraudulentos

Bruselas acusa a Booking de no tomar medidas contra el phishing y anuncios fraudulentos

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en la provincia de Zaporiyia, en Ucrania

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en la provincia de Zaporiyia, en Ucrania