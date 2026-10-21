Consumo fija un límite global de 700 euros diarios para depósitos en el juego online y lanza el Portal del Jugador

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado el nuevo sistema de límites conjuntos, que establece un gasto global para cada jugador en todos los operadores de juego online de 700 euros diarios, y el Portal del Jugador que permite gestionar este límite e incorpora funcionalidades de seguimiento y autocontrol relacionadas con la actividad de juego.

Según ha informado este miércoles el departamento que dirige Pablo Bustinduy, este sistema de límites conjuntos se encuentra en fase de pruebas y entrará definitivamente en vigor el 26 de marzo de 2027, aunque ya se encuentra plenamente disponible para los usuarios.

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El nuevo sistema de límites de depósitos conjuntos sustituye al anterior en el que el límite económico se establecía de manera independiente por cada operador y no por persona, lo que permitía realizar individualmente depósitos por encima de los límites inicialmente previstos si se distribuía la actividad entre diferentes plataformas.

De este modo, el nuevo modelo fija unos límites conjuntos de depósito generales fijados en 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros por un periodo de cuatro semanas.

Los límites vendrán establecidos por defecto para cada persona que juegue, pero podrán ser modificados o eliminados voluntariamente para adaptarlos a sus preferencias individuales de juego y a sus necesidades de control. "El trámite se realizará mediante un procedimiento específico y con garantías reforzadas de información sobre los riesgos asociados al juego", ha destacado el Ministerio.

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Además, ha añadido que se ha establecido un plazo de 3 días hábiles para que estas modificaciones o supresiones de límites se hagan efectivas, "de forma que el cambio de límite no sea inmediato y evitar así conductas impulsivas". Solo se podrá aumentar el límite una vez cada tres meses.

La gestión de este sistema corresponderá a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que ha desarrollado una herramienta tecnológica para verificar el cumplimiento de los límites en tiempo real.

ACTIVIDAD EN VARIOS OPERADORES

Según el Ministerio, la medida va a beneficiar especialmente a quienes desarrollan su actividad en varios operadores, un colectivo que representa aproximadamente un tercio de las personas activas en juego online en España.

Respecto al portal del jugador, Consumo ha detallado que es una herramienta digital que va a permitir consultar de forma centralizada la actividad de juego online realizada por cada jugador en los diferentes operadores autorizados en España.

"Esta plataforma tiene como objetivo reforzar la capacidad de las personas jugadoras para conocer, comprender y controlar sus hábitos de juego, facilitando el acceso a la información sobre su propia actividad", ha indicado.

Hasta ahora, la información sobre la actividad de un jugador se encontraba distribuida entre los diferentes operadores en los que se dispone de una cuenta. Con el nuevo portal, se puede consultar la información desde un único punto de acceso.

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Así, se podrán consultar los depósitos realizados, las participaciones, las ganancias y pérdidas, así como la evolución de su actividad y los históricos y estadísticas agregadas.

CASOS DE SUPLANTACIÓN

También pueden comprobar las cuentas de juego asociadas a su identidad, lo que facilita la detección de posibles casos de suplantación en operadores autorizados.

Además, el portal permite establecer avisos personalizables sobre los niveles de gasto y la actividad de juego, así como gestionar, consultar y modificar los límites conjuntos de depósito, conocer el estado de las solicitudes y comprobar su aplicación efectiva en las empresas operadoras.

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Se podrán generar y descargar certificados electrónicos de actividad correspondientes a ejercicios anuales completos. El acceso al portal es gratuito y ya está disponible para toda la ciudadanía, disponga o no de una cuenta de juego, mediante el sistema de identificación Cl@ve.