Milei llama "dictador" a Sánchez y dice que fomentó la "invasión" de Ceuta porque "cada inmigrante es un voto"

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador" y ha asegurado que la "invasión" de Ceuta no fue un "accidente" sino que fue fomentada por el Gobierno porque "cada inmigrante es un voto".

El mandatario argentino ha defendido su ideario liberal durante su intervención en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, en el que no ha dudado en definir a Sánchez de "impresentable dictador" y de criticar sus políticas.

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Así, se ha referido a la crisis en Ceuta, denunciando que "los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo".

"Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo", ha subrayado, asegurando que lo ocurrido a finales de "no fue un accidente ni una casualidad".

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Asimismo, ha defendido que el "argumento económico a favor de la inmigración irrestricta se cayó hace tiempo a pedazos" ya que, según él, "las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes, o incluso peor" porque los inmigrantes "generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más a la población productiva".

Por ello, ha instado a recordar que "no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas, solo hay ansias de poder" y defendiendo que, puesto que España es "cuna del liberalismo", "es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, sacar a los socialistas a patadas" del poder.

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