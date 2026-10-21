Agencias

Milei llama "dictador" a Sánchez y dice que fomentó la "invasión" de Ceuta porque "cada inmigrante es un voto"

Imagen NGGNKS44Y5HOXLLPSXPNKRNOW4
Guardar

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador" y ha asegurado que la "invasión" de Ceuta no fue un "accidente" sino que fue fomentada por el Gobierno porque "cada inmigrante es un voto".

El mandatario argentino ha defendido su ideario liberal durante su intervención en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, en el que no ha dudado en definir a Sánchez de "impresentable dictador" y de criticar sus políticas.

PUBLICIDAD

Así, se ha referido a la crisis en Ceuta, denunciando que "los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo".

"Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo", ha subrayado, asegurando que lo ocurrido a finales de "no fue un accidente ni una casualidad".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha defendido que el "argumento económico a favor de la inmigración irrestricta se cayó hace tiempo a pedazos" ya que, según él, "las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes, o incluso peor" porque los inmigrantes "generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más a la población productiva".

Por ello, ha instado a recordar que "no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas, solo hay ansias de poder" y defendiendo que, puesto que España es "cuna del liberalismo", "es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, sacar a los socialistas a patadas" del poder.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia detiene a un alemán acusado de combatir como "mercenario" del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Rusia detiene a un alemán acusado de combatir como "mercenario" del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Kiev pide a Lockheed Martin abrir centros de mantenimiento de F-16 en Ucrania

Infobae

Messi llegará este jueves a Oviedo a las 13.00 horas para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Messi llegará este jueves a Oviedo a las 13.00 horas para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Dituro: “En los momentos difíciles, sentí apoyo real"

Infobae

Patricia Pardo se derrite hablando de Christian Gálvez como papá

Patricia Pardo se derrite hablando de Christian Gálvez como papá