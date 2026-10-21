Los Knicks suben al techo del Madison Square Garden el estandarte de campeones NBA

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Redacción Deportes (EE.UU.), 20 oct (EFE).- Los New York Knicks subieron este martes al techo del Madison Square Garden el estandarte de campeones de la NBA, durante una ceremonia celebrada antes de su estreno de temporada ante los Philadelphia 76ers, con la entrega de los anillos a los jugadores.

El acto permitió a los Knicks compartir con sus aficionados la celebración del campeonato ganado en junio ante los San Antonio Spurs antes de comenzar la defensa de su histórica corona.

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El estandarte de 2026 se sumó a los de 1970 y 1973, los otros dos campeonatos conquistados por los Knicks.

Los jugadores también recibieron sus anillos de campeones, que incorporan referencias al equipo y al Madison Square Garden, entre ellas una reproducción en miniatura del pabellón, además de detalles personalizados para los integrantes de la plantilla.

La ceremonia precedió al encuentro contra los Sixers, encargado de abrir el calendario de los Knicks en esta nueva campaña.

Los Knicks conquistaron el título después de 53 años de espera al derrotar por 4-1 a los San Antonio Spurs en la serie de las Finales.

Ese triunfo puso fin a una sequía que se prolongaba desde 1973 y añadió un tercer campeonato al palmarés de la histórica franquicia neoyorquina.