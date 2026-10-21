Jueves 22 octubre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 21 oct (EFE).-

Viena.- En Austria, las universidades organizan una manifestación contra los recortes presupuestarios del Gobierno para el periodo 2028-2030.

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Cracovia (Polonia).- En Polonia, se han convocado manifestaciones en las principales ciudades para pedir al Gobierno que dirige el primer ministro, Donald Tusk, que mantenga su promesa de despenalizar el aborto.

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Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo anuncia el premio Sájarov 2026 a la libertad de conciencia, al que están nominados entre otros el líder de la oposición de Tanzania, la Corte Penal Internacional o dos hermanas iraníes condenadas por el régimen.

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Los Ángeles.- Alaska aguarda una promesa energética que lleva décadas sin hacerse realidad y que ahora se ha colado en la campaña al Senado de EE.UU. La iniciativa busca aprovechar las reservas de gas natural del estado, abaratar el combustible y generar empleo, pero también despierta dudas sobre su viabilidad económica y quién asumiría los costos si fracasa.

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Belgrado.- El movimiento opositor estudiantil, que pretende derrotar en las elecciones legislativas del 25 de octubre al expresidente de Serbia y candidato a primer ministro, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, celebra hoy el cierre de campaña con un gran mitin en Belgrado.

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Caracas.- Opositores venezolanos se movilizan en varios estados de Venezuela para exigir que se fije la fecha de las próximas elecciones presidenciales, atendiendo a una convocatoria del Comando con Venezuela de la líder María Corina Machado.

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Caracas.- El chavismo ha convocado una marcha en Caracas en apoyo a las mujeres, una movilización que coincide con la convocatoria opositora para exigir elecciones presidenciales.

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Sídney.- La ciudad australiana de Newcastle, cuya historia y prosperidad han estado ligadas a la minería y la exportación de carbón, busca reinventarse como un centro de innovación energética, investigación médica e industrias creativas, en una transformación que aspira a cambiar tanto su economía como la imagen de esta localidad costera al norte de Sídney.

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Budva.- La ciudad costera de Budva (Montenegro) acoge hoy una cumbre del llamado ‘Proceso de Berlín’, una iniciativa intergubernamental para acelerar la integración europea de los países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia), a la que tiene previsto acudir, entre otros, el canciller federal alemán, Friedrich Merz.

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Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, inaugura la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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Ciudad de México.- Thibaut Bruttin, director general de la organización Reporteros sin Fronteras, presenta en una conferencia de prensa los resultados de la misión en México y los compromisos y próximos pasos acordados tras las reuniones con autoridades mexicanas para proteger a comunicadores en uno de los países más peligrosos para ejercer periodismo en el mundo.

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Caracas.- Continúa la sexta edición del Startup Venezuela con la participación de 25 fondos de inversión y del empresario británico Richard Branson.

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Taichung.- El Ejército taiwanés se prepara para celebrar una jornada de puertas abiertas en la base de Chengkungling, en Taichung, que incluirá la exhibición de sistemas avanzados de defensa aérea, en medio del actual clima de tensión entre Taipéi y Pekín.

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París.- El escritor mexicano Jorge Volpi imparte la conferencia magistral "La IA y el arte de la ficción", sobre la relación entre las nuevas tecnologías y la literatura, en la Universidad de la Sorbona, con la que se inaugura el año académico del departamento de estudios ibéricos.

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Miami.- Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se entregan este jueves en Miami con galardones especiales para Rosalía, Cristian Castro y Rubén Blades, mientras lideran las nominaciones generales los exponentes del regional mexicano Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida, así como la colombiana Karol G, el bachatero Prince Royce y Bad Bunny.

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Buenos Aires.- Julieta Laso escuchó a los 16 años ‘Tangos Bajos’ (1998), el disco que marcó su trayectoria y con el que Daniel Melingo dio un giro revolucionario desde el rock al género de la melancolía. Años después, iniciaron una colaboración que les llevó a producir ‘Fabriquera’, el sexto álbum de la artista porteña, una voz fundamental del tango contemporáneo y la música latinoamericana.

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París.- Presentación del recorrido del Tour de Francia de 2027, que comenzará el 2 de julio en Edimburgo.

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lgs/EFETV

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