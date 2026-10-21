El Senado de Perú aprueba pedido de Fujimori para legislar sobre seguridad y El Niño

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Lima, 21 oct (EFE).- El pleno del Senado de Perú aprobó este miércoles el pedido de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, para que se permita legislar a su Gobierno durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno climático de El Niño.

La decisión se tomó con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, por lo que superó la obligación de ser aprobada por la mitad más uno de los 60 senadores peruanos.

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En ese sentido, contó con los votos favorables de las bancadas del partido gobernante Fuerza Popular, del ultraderechista Renovación Popular y de representantes de las agrupaciones centristas Obras y Partido del Buen Gobierno.

El pedido fue debatido por el pleno después de que el pasado lunes fuera aprobado por la Comisión de Constitución del Senado con la incorporación de siete medidas adicionales al dictamen original de 20 puntos enviado por la Cámara de Diputados, lo que originó un enfrentamiento y la posterior retirada del debate de las bancadas de oposición.

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En agosto pasado, un mes después de asumir la Presidencia el 28 de julio, el Gobierno de Fujimori presentó a la Cámara de Diputados un pedido de facultades legislativas con 66 puntos para dar normas sobre un amplio rango de materias, entre ellas seguridad ciudadana y acciones para frenar el impacto de El Niño, cambios en el régimen laboral y tributario, entre otros.

El pedido fue largamente debatido en comisiones de la cámara de diputados, controlada por la oposición, que rechazó gran parte de las propuestas del gobierno, hasta que finalmente aprobó una versión recortada a los 20 puntos sobre seguridad y el fenómeno de El Niño.

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En el Senado, la Comisión de Constitución aprobó un predictamen de facultades legislativas al que añadió siete puntos más, aunque los integrantes de las agrupaciones de oposición Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú no asistieron a la sesión.

Entre los puntos añadidos figuran la regulación del empleo de las Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado y resguardar los exteriores de las prisiones, la libertad vigilada, el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional y ajustes en la regla de la legítima defensa.

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En el debate de este miércoles en el pleno, el fujimorista Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, defendió "el trabajo institucional que viene realizando el Senado" y rechazó "categóricamente" haber alterado el dictamen enviado por los diputados.

Aseguró que al incorporar nuevos puntos no han usurpado competencias porque el Senado tiene la atribución de "aprobar, modificar e incluso rechazar" los proyectos de ley.

Mesía también consideró un "horror" e "ignorancia" que se afirme que el Senado no tiene facultades legislativas y acusó a la oposición política de hacer "uso del derecho residual que la Constitución le otorga: al pataleo, y nada más". EFE

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