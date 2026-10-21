Huelga de docentes y protestas en Grecia por la educación pública y la vivienda

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Atenas, 21 oct (EFE).- Grecia vive este miércoles un día de manifestaciones dentro de la huelga de 24 horas convocada por los docentes de primaria para exigir mejores salarios y más financiación de la educación pública, mientras decenas de jóvenes acampan frente al Parlamento en demanda también de vivienda asequible.

En las manifestaciones en más de 50 ciudades participarán decenas de asociaciones estudiantiles para protestar contra el elevado precio de los alquileres y el alto coste de vida, que obliga a cientos de jóvenes cada año abandonar sus estudios.

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El principal sindicato del sector público, ADEDY, y de profesores de secundaria, OLME, han convocado también para hoy paros de varias horas para participar en las marchas.

Aproximadamente 3.000 agentes de policía se han desplegado en el centro de Atenas en previsión de que pueda haber incidentes como los vistos en otros países de Europa, informa el portal Newsit.

Los docentes reclaman un aumento salarial del 20 % y ayudas para el acceso a la vivienda a quienes reciben plaza en otras ciudades, especialmente en zonas turísticas con precios tensionados.

"Casi la mitad de los docentes se ven obligados a vivir con sueldos que no superan los 1.000 euros", subraya la convocatoria del sindicato DOE, que denuncia que hay "decenas de miles de vacantes" en las escuelas públicas y que las malas condiciones de las instalaciones educativas "ponen en peligro la vida de alumnos y docentes". EFE

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(foto) (vídeo)