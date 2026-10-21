El Kremlin confirma que Putin recibirá a Witkoff en San Petersburgo

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Moscú, 21 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá este miércoles al emisario de EE.UU., Steve Witkoff, en el Palacio de Constantino, al sudeste de San Petersburgo, según informó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

"Sí, Putin recibirá a Witkoff. La reunión está planificada en el Palacio de Constantino, en la primera mitad del día", aseveró a la prensa rusa, citado por la agencia TASS.

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Ushakov añadió que la reunión fue "acordada hace varios días".

"Para nosotros, para quienes preparamos esta reunión, no hubo secreto alguno", señaló.

Indicó que en el encuentro participará el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, pero no Jared Kushner, quien "enfermó y se abstuvo de viajar".

"Hasta donde sé no estuvo en Noruega, donde Witkoff se reunió con varios representantes europeos y también con (Volodímir) Zelenski", añadió.

Anteriormente TASS informó de que Witkoff y Dmitriev arribaron al Palacio de Constantino, construido en 1720 por orden de Pedro I a orillas del golfo de Finlandia y actualmente la residencia del presidente ruso durante su estancia en la antigua capital zarista.

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El emisario de EE.UU. arribó esta mañana al aeropuerto internacional de Púlkovo, tras sostener la víspera una reunión con Zelenski.

La víspera el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que el enviado estadounidense se reuniría próximamente con Putin, mes y medio después del último encuentro entre ambos sostenido el 5 de septiembre en el Kremlin.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que Moscú estudiará la propuesta que llevará el emisario estadounidense, Steve Witkoff, pero que no hará concesiones políticas.

Rusia, que insiste en tomar todo el Donbás -los ucranianos controlan aún cerca de una quinta parte de la región de Donetsk-, rechaza cualquier propuesta que incluya un cese de las hostilidades como condición previa para negociar un arreglo definitivo.

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El viaje de Witkoff se produce en medio de la actual escalada verbal entre Trump y Zelenski, que se han acusado mutuamente en los últimas días de estar entorpeciendo la búsqueda de una solución al conflicto.

Mientras Trump culpó a Zelenski de ser un obstáculo para un acuerdo y llamó a convocar elecciones en Ucrania, el ucraniano condenó la decisión de la Casa Blanca de congelar las sanciones enmarcadas en la Ley Graham y el acuerdo de suministro de diésel ruso, y suspender la cooperación militar.

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Además, rusos y ucranianos se encuentran en medio de una escalada de ataques contra sus retaguardias, lo que ha disparado en las últimas semanas los daños a la infraestructura de transporte, logística y comercial, y el número de muertos entre la población civil, que marcaron un récord en septiembre (328), según la ONU. EFE