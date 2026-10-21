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Daewoong Pharmaceutical celebra su primera Master Class de NABOTA en Latinoamérica para acelerar su expansión regional

PR Newswire

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BUENOS AIRES, Argentina y SEOUL, Corea del Sur, 21 de octubre de 2026

· NABOTA se convierte en la primera toxina botulínica de origen coreano aprobada en Argentina, marcando un hito clave en su expansión por Latinoamérica.

· La primera edición latinoamericana de NMC reúne a cerca de 200 profesionales médicos de seis países y siete ponentes internacionales, convirtiéndose en el encuentro multinacional más grande de NMC hasta la fecha.

· El programa científico aborda el tratamiento de la hiperhidrosis, la anatomía funcional y los enfoques estéticos personalizados, con sesiones sobre NABOLIFT, NABOGLOW y demostraciones de técnicas de inyección en vivo.

BUENOS AIRES, Argentina y SEOUL, Corea del Sur, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (con sus directores ejecutivos Sung Soo Park y Chang Jae Lee) anunció que celebró con éxito la NABOTA Master Class (NMC) LATAM 2026, un programa de formación científica dirigido a profesionales médicos, los días 13 y 14 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

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Desde su ingreso al mercado panameño en 2015, Daewoong Pharmaceutical ha ampliado la presencia de NABOTA en Latinoamérica, con el lanzamiento del producto en 12 países, entre ellos Brasil, Argentina, Chile y Perú. La región representa una gran oportunidad de crecimiento para el sector de la medicina estética, impulsada por la demanda consolidada en Brasil y el creciente potencial de otros mercados clave. Según Grand View Research, el mercado latinoamericano de productos estéticos inyectables alcanzó un valor de 520,3 millones de dólares en 2025 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,0 % hasta 2033. Por su parte, se espera que Argentina alcance una CAGR del 9,3 %, lo que la posiciona como un mercado estratégico con un elevado potencial de desarrollo.

En este contexto, NABOTA ha logrado consolidar una posición diferenciada en Latinoamérica al convertirse en la primera toxina botulínica de origen coreano en obtener la autorización de comercialización en Argentina e iniciar su distribución comercial en el país. Durante los últimos tres años, las ventas de NABOTA en Sudamérica han registrado una CAGR del 20 %, superando ampliamente el ritmo de crecimiento del mercado mundial de toxinas botulínicas.

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Bajo el lema "MASTERING AESTHETICS – From Global Insight to Clinical Excellence" (Dominando la estética: de la visión global a la excelencia clínica), el encuentro de dos días marcó la primera edición de NMC realizada en Latinoamérica. El programa contó con la participación de aproximadamente 200 profesionales médicos de seis países: Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Panamá. Siete ponentes internacionales procedentes de Corea del Sur, Brasil, Argentina y Emiratos Árabes Unidos (Dubái) compartieron sus conocimientos clínicos y experiencias prácticas. El evento registró la mayor asistencia hasta la fecha entre las ediciones multinacionales de NMC.

El programa puso especial énfasis en ofrecer formación adaptada a los entornos clínicos y las características anatómicas de los pacientes latinoamericanos. Más allá de la capacitación convencional centrada en los procedimientos, las sesiones exploraron enfoques clínicos que consideran las particularidades anatómicas y los patrones de expresión facial de los pacientes de la región. El objetivo fue compartir estrategias de tratamiento pertinentes para los distintos países y poblaciones, facilitando su aplicación práctica en la atención clínica cotidiana.

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Las conferencias científicas abordaron las tendencias emergentes y las experiencias clínicas relacionadas con los tratamientos con toxina botulínica en Corea del Sur y Latinoamérica. Los especialistas presentaron estrategias para lograr un efecto lifting y mejorar la calidad de la piel mediante NABOLIFT y NABOGLOW, protocolos de inyección diferenciados de NABOTA, respaldados por casos clínicos reales. Otras sesiones se centraron en la anatomía funcional aplicada al tratamiento de la hiperhidrosis y las inyecciones en el músculo masetero, así como en estrategias terapéuticas individualizadas. En conjunto, las presentaciones pusieron de relieve la amplia variedad de aplicaciones potenciales de NABOTA, tanto en el ámbito estético como en el terapéutico.

Durante los paneles de discusión, los profesionales médicos de los países participantes intercambiaron perspectivas clínicas sobre la duración de los efectos de la toxina botulínica y las estrategias de tratamiento adaptadas a las necesidades de cada paciente. Asimismo, analizaron cómo ajustar los enfoques terapéuticos en función de las características individuales de cada individuo.

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Las demostraciones en vivo permitieron conocer diversos protocolos de inyección, incluidos NABOLIFT, NABOGLOW y GLOWTOX, un enfoque de tratamiento combinado que integra inyecciones de toxina botulínica con potenciadores cutáneos (skinboosters) para mejorar el aspecto y la condición general de la piel.

El Dr. Kyungo Felix Kim, de la clínica Doctors Dermatology Clinic en Corea del Sur, quien participó como ponente, comentó: "Fue una valiosa oportunidad para compartir las últimas tendencias en tratamientos con toxina botulínica en Corea y las técnicas de inyección diferenciadas de NABOTA, al tiempo que intercambiamos conocimientos clínicos con colegas de otros países. Espero que la experiencia clínica y los conocimientos prácticos desarrollados en Corea contribuyan a fortalecer las capacidades de los profesionales médicos en toda Latinoamérica".

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La Dra. Ada Trindade de Almeida, dermatóloga brasileña y ponente del evento, señaló: "Para lograr resultados satisfactorios en los tratamientos con toxina botulínica, es fundamental desarrollar estrategias adaptadas a las características de cada paciente y aplicar técnicas de inyección precisas. Durante mi presentación, compartí recomendaciones prácticas y experiencias clínicas que los médicos pueden incorporar a su práctica diaria. Espero que estos conocimientos contribuyan a que los profesionales desarrollen estrategias de tratamiento cada vez más precisas e individualizadas".

Jun Soo Yoon, director de la División de Negocios de NABOTA de Daewoong Pharmaceutical, afirmó: "NMC LATAM 2026 tuvo un significado especial porque reunió conocimientos clínicos y experiencias prácticas de profesionales médicos de distintos países, creando una oportunidad para explorar las diversas aplicaciones potenciales de NABOTA. Seguiremos ampliando nuestros programas de formación científica para responder a las particularidades de los sistemas de salud y las necesidades educativas de cada región, al tiempo que fortalecemos el intercambio de conocimientos y la colaboración con la comunidad médica global".

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FUENTE Daewoong Pharmaceutical