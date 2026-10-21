Cuarón defiende el cine clásico mexicano y el futuro de las nuevas generaciones en FICM

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Morelia (México), 20 oct (EFE).- El director mexicano Alfonso Cuarón defendió este martes la conservación del cine clásico mexicano y el papel de las instituciones de educación pública en el acercamiento de los jóvenes a la industria cinematográfica, tras recibir la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) una de las principales distinciones del cine nacional.

“El trabajo de conservación y de restauración es fundamental. Mucho se habla de los cambios que está viviendo el cine en sus paradigmas, entre los métodos digitales, la exhibición y las plataformas, pero hay algo más grave todavía: la supervivencia de las grandes obras del pasado”, expresó el cineasta de 64 años.

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Además, el capitalino quiso reconocer la labor de la Filmoteca de la UNAM, que con su archivo fílmico conserva más de 50.000 títulos y alrededor de 400.000 latas de película en el acervo más grande la Latinoamérica y que contiene joyas cinematográficas como el negativo original de ‘Los olvidados’ (1950) de Luis Buñuel.

“Todas las películas tienen una agencia de caducidad en términos de su resolución. Y se necesita un trabajo de restauración para que esas joyas de (Luis) Alcoriza, de Buñuel o de (Roberto) Gavaldón se sigan viendo para las próximas generaciones”, aseveró.

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Para el director de cintas ganadoras del Óscar como ‘Gravity’ (2013) o ‘Roma’ (2018), su experiencia universitaria fue “fundamental” en su carrera fílmica y es por ello que quiso destacar el trabajo que la institución hace y agradecer el primer premio que recibe de su universidad en los más de 45 de carrera profesional del mexicano.

El artista se une de esta manera a otros cineastas como Terry Gilliam o el también mexicano Guillermo del Toro, quien en esta misma edición recibió el mismo galardón y aceptó la invitación del FICM en un gesto de apoyo a la industria del cine mexicano y al trabajo artístico de los más jóvenes.

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Como ejemplo de la relevancia de la preservación del cine, Cuarón recordó el incendio de la Cineteca Nacional de 1982, en el que murieron hasta 8 personas y más de 50 personas resultaron heridas durante un altercado que comenzó en la proyección de la película ‘La tierra de la gran promesa’ (1975), para la que el propio cineasta había comprado boletos.

“Justo al salir de mi casa, un amigo sugiere darnos un 'toque' (fumar marihuana). Nos dimos el 'toque' y vamos saliendo de la banqueta cuando comenzamos a ver humo en la distancia. Era la Cineteca Nacional que se estaba incendiando”, narró sobre su experiencia cuando compartía piso en su etapa como estudiante junto a otras cinco personas en el centro de la Ciudad de México.

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En la “tragedia” de la Cineteca, no solo perdieron la vida esas personas, sino que además destruyó alrededor de 6.506 películas, entre el 90 % y 99 % del acervo, además de 2.300 guiones y más de 9.000 libros y revistas.

La defensa del cine mexicano ligada a la inclusión de la juventud en la industria, es una línea que también defendió el director Guillermo del Toro durante el FICM, quien, entre lágrimas, lamentó la situación en la que se encuentran los más jóvenes.

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“Como generación, me duele muchísimo, ver que una, dos o tres generaciones, le fallaron completamente a esta generación, o sea se entrega a la generación que viene a un mundo en ruinas”, declaró el creador de ‘El laberinto del fauno’.

El FICM culminará esta semana y será el viernes cuando revele a los ganadores de su selección oficial, tras haber resaltado como un encuentro por el cine mexicano con la presencia de figuras como: Del Toro, Cuarón, Diego Luna y Gael García Bernal. EFE

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(foto)(video)