Agencias

Un autogol eleva a Guadalajara al segundo puesto del torneo Apertura mexicano

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Guadalajara (México), 20 oct (EFE).- Guadalajara derrotó por 1-0 a Necaxa con un autogol del uruguayo Agustín Oliveros y ascendió al segundo puesto del torneo Apertura mexicano que lidera América en la decimotercera jornada.

Guadalajara marcha con 23 puntos a la sombra de América, que tiene uno más. Necaxa quedó estacionado con 9 en el decimoséptimo puesto.

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El partido se resolvió en el minuto 76 tras una galopada de Alvarado por la banda derecha. El delantero se libró de la marca de un defensa, entró al área y remató a puerta. Pero la trayectoria del balón desvió en el uruguayo Agustín Oliveros hasta el fondo de la red.

Más tarde el Juárez recibirá al Atlante, Querétaro visitará a San Luis y Tigres chocará con León.

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