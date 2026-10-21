Agencias

Reino Unido aprueba la extracción de un importante yacimiento de gas en el mar del Norte

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Londres, 21 oct (EFE).- El Gobierno del Reino Unido aprobó este miércoles iniciar la extracción del importante yacimiento de gas Jackdaw, situado en el mar del Norte, lo que permitirá suministrar gas a los hogares británicos a partir de finales de este mes.

La decisión, una de las más relevantes del Gobierno laborista de Andy Burnham en materia energética, pone fin a meses de conjeturas sobre el futuro del yacimiento, ubicado a unos 241 kilómetros de la costa de la ciudad de Aberdeen, en el este de Escocia.

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La extracción ha sido anunciada por la responsable de Energía, Miatta Fahnbulleh, encargada de permitir que la llamada Autoridad de Transición del mar del Norte (NSTA, en inglés) concediera el permiso oficial de la perforación. EFE

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