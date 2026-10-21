Ana Rosa Quintana se desmarca de la vuelta de Belén Esteban a televisión

21/10/2026 Ana Rosa Quintana en el estreno de 'El marqués, 1985' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Nuevo éxito para la productora de Ana Rosa Quintana, 'Unicorn', que este martes ha celebrado el estreno de la segunda temporada de la serie 'El marqués, 1985' en una multitudinaria première a la que como no podía ser de otro modo no ha faltado la 'reina de las mañanas', ideal con un look casual compuesto por top satinado de inspiración lencera en color burdeos, blazer de corte oversize nude y vaqueros slim, además de una juvenil coleta lateral.

"Estoy feliz porque 'El Marqués' está hecho maravillosamente bien y para nosotros como productora es muy importante. Dentro de poco vamos a estrenar también 'Vientos de Honor, Marusia...' Bueno, es un orgullo. Hemos hecho también mucho documental, pero lo que me gusta es que sean series que la gente vea" ha comentado a su paso por el photocall, reconociendo que aunque "fundamentalmente yo me dedico a mi programa y después hay un equipo magnífico", le gusta estar al tanto de los nuevos proyectos de ficción y "me gusta leer los guiones. Pero esto para mí no es trabajo, trabajo es el hacer todos los días el horario y levantarte a las cinco y media de la mañana. Esto es muy creativo, además, es muy bonito".

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Ana Rosa fue durante años la 'mentora' y 'jefa' de Belén Esteban en televisión, de ahí que aunque su relación se haya distanciado en los últimos años, los reporteros hayan querido saber su opinión sobre su regreso a Mediaset con su comentadísima entrevista en '¡De Viernes!' tres años después de su marcha de la cadena. "¿Pero ha vuelto? Por lo menos ya se puede hablar de ella. Te lo juro que lo desconozco" ha expresado sincera, asegurando que aunque "no sé si ha vuelto la verdad, me alegro mucho que le vaya bien y esté contenta".

"Bueno, yo creo que se ha podido hablar siempre. De hecho, en los programas de actualidad se habla tranquilamente de todos y han sido, y siguen, pues muchísimos de los que estaban entonces en Sálvame, siguen estando en Mediaset" ha añadido rápidamente.

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Y después de destacar la importancia de que todos vayamos a las urnas el próximo 29 de noviembre "porque votar es una fiesta y un privilegio, poder decidir quién quieres que te gobierne", ha aplaudido que la Reina Letizia haya enviado un vídeo a la juventud en su compromiso con la lucha contra la drogradicción y a favor de la salud mental: "Pues ella es estupenda cuando se dirige a un público y bueno, está muy bien que la reina se involucre en estas cosas que son tan importantes para la juventud".