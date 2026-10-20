Treinta años de cárcel para guatemalteco por muerte de 53 migrantes en un camión en EE.UU.

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- El presunto líder de una organización de tráfico de personas con sede en Guatemala fue condenado este martes en EE.UU. a 30 años de prisión por su participación en el tráfico de personas migrantes más mortífero en la historia del país, que dejó a 53 indocumentados muertos y 11 heridos, en San Antonio (Texas).

Rigoberto Ramón Miranda Orozco, de 39 años, se había declarado culpable en julio pasado de varios cargos por conspiración para introducir ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos con resultado de muerte.

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El incidente ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando 66 indocumentados fueron transportados en un camión sin ventilación desde México a EE.UU. cuando el termómetro marcaba en el exterior más de 38 grados. Para cuando el vehículo llegó a San Antonio (Texas), 48 migrantes ya habían fallecido.

Otros cinco migrantes murieron tras ser trasladados a hospitales locales. Seis niños y una mujer embarazada se encontraban entre los fallecidos.

Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos, según documentos judiciales.

En agosto de 2024, el guatemalteco fue arrestado en Guatemala a petición de Estados Unidos para su extradición.

Su arresto formó parte de una operación a gran escala durante la cual las fuerzas del orden guatemaltecas ejecutaron múltiples órdenes de registro y arresto en todo el país. El hombre fue extraditado de Guatemala en marzo de 2025.

"Esta sentencia aporta una medida de rendición de cuentas por una tragedia que cobró 53 vidas y devastó a numerosas familias", afirmó en un comunicado John A. Condon, director ejecutivo asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

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Por su parte, el fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, advirtió que la sentencia pone de ejemplo que los traficantes de inmigrantes "no pueden eludir su responsabilidad" refugiándose en un país extranjero.

Otras dos personas ya fueron sentenciadas por este caso: Felipe Orduña Torres fue condenado a cadena perpetua y Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años de prisión. Juntos enfrentan multas económicas de 250.000 dólares cada uno.

El conductor del camión, Homero Zamorano Jr., que se declaró culpable de los cargos relacionados con la tragedia, tiene programada su sentencia para el próximo 11 de diciembre. EFE

(foto)