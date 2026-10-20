FMI inicia en Honduras la revisión final de acuerdo con miras a negociar un nuevo programa

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Tegucigalpa, 20 oct (EFE).- Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició este martes la sexta y última revisión del acuerdo económico suscrito con Honduras en 2023, un proceso que permitirá evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos y avanzar en la negociación de un nuevo programa con el país centroamericano.

Esta revisión constituye la etapa final del programa económico acordado en 2023 entre Honduras y el FMI. Si la evaluación concluye satisfactoriamente, el país podrá acceder a un desembolso de unos 120 millones de dólares, que, según las autoridades, se incorporarán directamente a la caja única del Estado.

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Para el Banco Central de Honduras (BCH), esta revisión representa “una etapa importante para concluir el programa actual y avanzar en las conversaciones para establecer un nuevo acuerdo con el organismo” para el periodo 2027-2030, con énfasis en el desarrollo económico.

El ministro hondureño de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández, indicó que los representantes del organismo multilateral evaluarán los avances macroeconómicos y el cumplimiento de las metas acordadas.

“Estamos listos para iniciar la sexta revisión del programa económico, cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de los compromisos acordados, revisar los avances en materia macroeconómica y fortalecer las políticas que contribuyan a la estabilidad, la inversión y el crecimiento sostenible”, subrayó Hernández en un mensaje en sus redes sociales.

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La misión, encabezada por Emilio Fernández, permanecerá dos semanas en Honduras y también sostendrá reuniones con el presidente del país, Nasry Asfura, según las autoridades.

En la delegación participa Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Los técnicos del organismo también tienen previsto reunirse con representantes del sector privado y de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).

“Seguimos trabajando con responsabilidad y determinación para generar confianza, atraer oportunidades y construir una Honduras con más desarrollo y bienestar para todos”, enfatizó el funcionario.EFE