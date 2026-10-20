La Bolsa de São Paulo sube un 1,57 % impulsada por el escenario electoral

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São Paulo, 20 oct (EFE).- La Bolsa de São Paulo subió este martes un 1,57 %, impulsada por la expectativa de que el aspirante de la oposición, Flávio Bolsonaro, salga victorioso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que disputará este domingo con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 208.295 puntos, con lo que volvió a cerrar en verde tras una semana de retrocesos consecutivos.

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El aspirante de la ultraderecha ganó la primera vuelta presidencial con el 47 % de los votos frente al 45 % alcanzado por Lula y los últimos sondeos electorales sitúan a ambos candidatos en empate técnico para la segunda ronda electoral, que tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre, aunque con ventaja numérica para Bolsonaro.

Tras una semana de cautela y pese a la estrecha diferencia que los separa en las encuestas electorales, los operadores se volvieron a mostrar optimistas con un posible triunfo del candidato opositor, por la expectativa de un escenario fiscal más favorable para el país.

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El buen humor del mercado impulsó especialmente a los bancos y a las cadenas de tiendas por departamentos Casas Bahía y Magazin Luiza, cuyas acciones ordinarias lideraron las ganancias del día al apreciarse un 21,01 % y 14,62 %, respectivamente.

Las pérdidas fueron encabezadas por los papeles preferenciales de la compañía de calzados Alpargatas, que retrocedieron 2,0 % y los títulos ordinarios de la fabricante de aviones Embraer que se desvalorizaron un 1,82 %.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,58 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,018 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 41.947 millones de reales (unos 8.389 millones de dólares o 7.450 millones de euros), en más de 5,08 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión. EFE