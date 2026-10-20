Detenido un francés por el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante las protestas masivas del sábado

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La Fiscalía francesa ha anunciado este martes la detención de un hombre de 34 años por su presunta implicación en el incendio provocado del Ayuntamiento de Limoges, el pasado sábado, una jornada de masivas protestas en todo el país que acabó en disturbios.

Se trata de un varón nacido en la capita francesa, París, y que ha sido arrestado en Val d'Issoire, un municipio cercano a esta ciudad del departamento de Alta Viena.

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De acuerdo a las informaciones de la cadena de televisión francesa RTL, el sospechoso ya era conocido por la Policía y considerado por las autoridades como un riesgo para la seguridad por actos de violencia contra funcionarios públicos.

El mismo medio apunta a que el detenido figura en "la lista S" de vigilancia de seguridad de francesa, mientras Fiscalía ha confirmado que la unidad antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación.

La sede del Ayuntamiento, declarado monumento histórico, ha quedado destruida por el incendio a manos de alborotadores el pasadao sábado en esta ciudad de unos 130.000 habitantes. La torre con campanario del inmueble, una construcción del siglo XVII, se ha derrumbado por las llamas.

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Está previsto que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, visite Limoges este viernes.