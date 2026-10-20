Superviviente de Hiroshima ve las armas nucleares incompatibles con la civilización humana

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Marc Fraile Baudy

Madrid, 20 oct (EFE).- "La convivencia entre las armas nucleares y la civilización humana es incompatible", resumió en una entrevista con EFE Michiko Kodama, superviviente de la bomba atómica que mató a más de 100.000 personas en Hiroshima en 1945.

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A sus 88 años, Kodama sigue recorriendo el mundo con la “esperanza de que algo puede cambiar”, lo que la llevó este martes a Madrid a hablar con diputados en el Congreso y luego al Ateneo para intervenir en el evento ‘Hiroshima nunca más. España en el desarme nuclear'.

"Como testimonio vivo, seguiré alzando la voz y contando mi propia experiencia allá donde me llamen", comentó a EFE.

A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto 1945, con 7 años, Kodama estaba en la escuela cuando todo "lo inundó una luz cegadora y se rompieron los cristales de las ventanas" del aula.

'Little Boy' cayó a 350 metros de su antigua escuela, a la que iba antes de mudarse a las afueras de la ciudad, matando a 400 de sus antiguos compañeros y profesores.

Su padre la llevó de vuelta a casa y en ese momento, caminando por la ciudad, dice que presenció verdaderamente lo que es el infierno.

En 2017 se firmó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). Pero para Kodama ese año tiene un sabor amargo, ya que fallecieron sus dos hermanos por cánceres y mielomas derivados de la bomba atómica de 1945.

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Kodama dice haber vivido siempre con la espada de Damocles de un posible cáncer por radioactividad: "Siempre he vivido con ese miedo, diciendo que me tocará la próxima vez a mí."

Durante años, los hibakusha, como se conoce en Japón a los supervivientes de las bombas nucleares, sufrieron discriminaciones de parte de las instituciones y del resto de la población.

En 1956 los hibakusha se juntaron y crearon la organización Nihon Hidankyo (Premio Nobel de la Paz 2024) para ser reconocidos, concienciar sobre el horror de las bombas atómicas y luchar por el desarme nuclear.

Kodama, secretaria adjunta de esa organización, confesó que, 80 años después de las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, su mayor miedo es el olvido.

Los hibakusha son cada vez más mayores y llegará el momento en el que no estarán para compartir vivencias, pero ella confía en que "la palabra y el recuerdo se van a ir transmitiendo de boca a boca, y sobre todo a través de la educación".

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Y no solo habla de colegios y universidades, sino también de "una educación al nivel social, es decir, organizar conferencias para que todo este testimonio esté siempre presente y muy cercano de la ciudadanía".

Se alegra porque constata que en Japón se va formando un activismo y una concienciación al respecto, a pesar de las políticas de la primera ministra, Sanae Takaichi.

"Veo que todavía hay esperanza en que la humanidad podamos obrar por el bien", sostuvo, y concluyó sobre los hibakusha: “Jamás permitiremos que se repita el infierno de Hiroshima”.

Durante la conferencia de seguridad de Múnich en febrero pasado, España defendió que el rearme nuclear no es el camino, pero el país sigue sin firmar ni ratificar el TPAN.

Por esa razón, Michiko Kodama y Melissa Parke, directora del ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares), hablaron este martes con Cristina Narbona, diputada y presidenta de la comisión de transición ecológica en España.

Su objetivo es que España sea el primer miembro de la OTAN en firmar el tratado, abriendo así paso para los demás países.

Por eso, con la mirada puesta en las elecciones generales del 29 de noviembre en España, piden a los partidos que estipulen en sus programas cuáles son sus posiciones acerca del acuerdo de desarme nuclear.

Pero la lucha de Kodama va más allá de las armas nucleares, ya que aboga también por cambiar la energía nuclear por renovables, dado que siempre pueden suceder desastres como el de la central nuclear de Fukushima en 2011. EFE

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