Sevilla reúne a 14 ciudades iberoamericanas para impulsar una agenda común de cooperación con horizonte en 2029

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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Real Alcázar a representantes de 14 ciudades fundadoras de la Alianza Iberoamérica 500+, en el marco de la primera cumbre de esta red de cooperación, que convierte a Sevilla, los días 20 y 21 de octubre, en punto de encuentro del mundo iberoamericano para avanzar en una agenda común con la vista puesta en el centenario de la Exposición Iberoamericana de 2029.

La recepción ha servido de preludio a la reunión de trabajo de la Alianza, prevista para el miércoles, en la que las ciudades avanzarán en la definición de una agenda común y en el establecimiento de nuevas líneas de cooperación, según ha explicado el Consistorio en una nota.

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El acto de bienvenida ha contado con la presencia del alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío; el alcalde de La Paz, César Dockweiler, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a representantes institucionales de Buenos Aires, Bogotá, Santa Marta, Cartagena de Indias, Aguascalientes, Valparaíso, San Pedro Sula y Santo Domingo, además de la secretaria general de la Casa de América Latina de Lisboa, Margarita Figueiredo.

Durante la recepción, Sanz ha reivindicado el valor simbólico del Real Alcázar como escenario para "estrechar la relación entre las ciudades iberoamericanas". "El Real Alcázar nos recuerda que Sevilla y las ciudades iberoamericanas compartimos una historia profunda, vínculos culturales y humanos, y una relación que debemos seguir fortaleciendo desde el respeto, la cooperación y la mirada hacia el futuro", ha señalado.

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Presentada en Madrid durante el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, la iniciativa agrupa a 53 ciudades firmantes de la Declaración de Santa Marta, la localidad colombiana que albergará la Secretaría Técnica de Iberoamérica 500+.

La red tiene como objetivo fomentar el intercambio de experiencias y soluciones para proteger el patrimonio histórico de las ciudades participantes e impulsar iniciativas que lo conviertan en un motor de desarrollo económico, turismo sostenible y proyección internacional, sin perder de vista la identidad y la historia compartidas.

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El alcalde ha destacado que la iniciativa nace con la voluntad de "preservar y proyectar el legado de nuestras ciudades" y, al mismo tiempo, afrontar retos actuales como la transición demográfica, el desarrollo urbano, el turismo sostenible, la conservación del patrimonio y la incorporación de nuevas tecnologías a la Administración pública.

Asimismo, Sanz ha señalado que la Alianza será una herramienta para impulsar la transformación de Sevilla y establecer una hoja de ruta para el periodo 2026-2029, con la vista puesta en la conmemoración, en 2029, del centenario de la Exposición Iberoamericana.

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El alcalde ha subrayado, además, que el horizonte de la iniciativa va más allá de la efeméride de 2029, sino que concibe este centenario como una oportunidad para definir el futuro de la ciudad durante el próximo siglo. "Queremos que 2029 sea una oportunidad para pensar qué queremos que ocurra durante los próximos cien años. Mirar a 1929 desde 2029 y hacerlo acompañados por nuestras ciudades iberoamericanas", ha concluido.

Durante la mañana del miércoles, las ciudades participantes expondrán sus objetivos y expectativas para los próximos años, en un primer paso para traducir sus vínculos históricos en proyectos concretos de colaboración. El encuentro permitirá avanzar en la definición de una hoja de ruta común, en la que Sevilla aspira a desempeñar un papel destacado, con el centenario de la Exposición Iberoamericana de 2029 como horizonte para impulsar nuevas iniciativas conjuntas.

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