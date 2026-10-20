La NFL México celebra su centenario con la Orquesta Filarmónica de la UNAM

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México, 20 oct (EFE).- La NFL México y la Orquesta Filarmónica de la UNAM anunciaron este martes un concierto de gala para dar inicio a las celebraciones rumbo al centenario del fútbol americano universitario, que data de 1927 en este país.

El concierto se realizará el próximo sábado en la Sala Nezahualcóyotl, en el sur de la capital, y estará bajo la batuta del director mexicano Enrique Diemecke y del pianista Jorge Federico Osorio.

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"Es un honor sumarnos a una institución que ha sido pionera y formadora del fútbol americano en nuestro país por casi un siglo. Al lado de la UNAM, buscamos generar un impacto positivo y duradero en la comunidad, estrechando los lazos entre el deporte y el invaluable patrimonio cultural de México", afirmó Arturo Olivé, director general de NFL México.

Este encuentro coincide también con el 90 aniversario de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y los 50 años del recinto sede, un referente acústico y arquitectónico en América Latina.

"Para NFL México, este concierto representa una manera de celebrar y agradecer a la comunidad mexicana a través de experiencias para toda la familia. La iniciativa busca unir a distintas generaciones y gustos, para que tanto los aficionados al fútbol americano como los amantes de la música encuentren un motivo para celebrar juntos", agregó Olivé.

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El programa, denominado 'De Mozart a la pasión del juego', busca tender un puente sonoro entre la tradición sinfónica y la energía deportiva.

La función arrancará con la Obertura de La Flauta Mágica, K.620, y el Concierto para piano n.° 21 en do mayor K.467, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Seguirá con la pieza contemporánea 'Ínguesu' del músico mexicano Enrico Chapela, una obra inspirada en la adrenalina de una justa deportiva, y culminará con 'Die Sir E', compuesta por Enrique Diemecke.

"Esta colaboración marca un paso más en el compromiso de la NFL México por vincularse con la identidad y la riqueza cultural del país. Así, la liga trasciende el ámbito deportivo para integrarse de forma cercana a la comunidad, impulsando experiencias donde la música, la historia y la convivencia familiar se encuentran", subrayó el comunicado de la NFL México. EFE

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