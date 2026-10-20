Hallan sin vida a hombre que fue secuestrado en ciudad paraguaya limítrofe con Brasil

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Asunción, 20 oct (EFE).- Las autoridades de Paraguay hallaron este martes el cadáver de un hombre paraguayo-brasileño que había sido secuestrado la víspera en la ciudad de Pedro Juan Caballero, que limita con Brasil, durante un ataque armado en el que asesinaron a su pareja, una brasileña.

La víctima respondía al nombre de Marcelo Juan Ortiz Moura, de 26 años, quien falleció tras recibir múltiples golpes en la cabeza y cuyo cuerpo fue hallado maniatado, dijo el comisario César Diarte, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay (norte).

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"Él estaba en el mundo del crimen organizado, nos llegó un informe de la Policía Federal de Brasil donde ellos mismos lo estaban sindicando como jefe de sicarios de frontera, tenía un grupo de sicarios que trabajaban a su cargo", declaró Diarte al canal local C9N.

En imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado, y difundidas esta jornada por la televisión local, se aprecia a hombres portando armas largas que sacaban a Ortiz Moura de su casa y lo subían a una camioneta blanca.

Los mismos atacantes asesinaron a balazos a la pareja del hombre, la brasileña Carolina Benitez Arce, de 27 años, después de que se negara a subir al auto.

Diarte explicó que la pareja tenía apenas tres meses viviendo en Pedro Juan Caballero, y que un familiar identificó el cuerpo del hombre, que fue abandonado en una carretera de tierra.

Este lunes, las autoridades hallaron en el interior de la vivienda donde residían las víctimas a otro hombre, considerado el "secretario" del secuestrado, e incautaron cargadores de armas con cartuchos, documentos de armamento y dos teléfonos celulares.

Pedro Juan Caballero, que limita con la ciudad brasileña de Punta Porá, ha sido escenario de muertes por ataques armados en los últimos años, entre ellas la de su intendente (alcalde) José Carlos Acevedo, ocurrida en 2022.

En los alrededores de esa capital, se ejecutan numerosas operaciones contra el narcotráfico, varias de ellas en asocio con autoridades brasileñas. EFE