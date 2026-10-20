4-3. El Nápoles consigue su primera victoria ante un competitivo Bodo

Guardar

Redacción Deportes, 20 oct (EFE).- El Nápoles ganó este martes al Bodo Glimt por 4-3 en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones y consiguió su primera victoria en la competición europea gracias al doblete de McTominay y los goles de Politano y Bjortuft, éste en propia puerta.

El partido comenzó muy rápido para los italianos, cuando en el minuto 1 Leonardo Spinazzola colgó el balón al centro del área y Matteo Politano llegó desde atrás para marcar el primero y dejar sin opción al portero del conjunto noruego Nikita Haikin (1-0).

PUBLICIDAD

El empate llegó en el minuto 26 de partido, en la única ocasión de la que gozaron los de Kjetil Knutsen, gracias a Jens Petter Hauge, que mandó el balón desde el lado izquierdo del área al fondo de la portería tras el pase de Patrick Berg (1-1).

Los locales volvieron a ponerse por delante tras una combinación entre Scott McTominay y Kevin De Bruyne, quien habilitó a McTominay, ya dentro del área, que remató de primeras y Nikita Haikin no logró detenerlo a pesar de tocarlo con la mano (2-1).

PUBLICIDAD

Tras el descanso, el equipo noruego fue encontrándose más cómodo en el terreno de juego y fue en el minuto 63 cuando tras una gran jugada colectiva que fue rechazada hasta tres veces por el portero Haikin, Andreas Helmersen marcó tras una buena jugada de Sondre Brunstad Fet, quien sumó su segunda asistencia de la noche.

De nuevo, McTominay puso por delante a los italianos con un potente cabezazo en el que fue su segundo gol del partido. Kevin De Bruyne le pasó el balón a Matteo Politano por la derecha, que recortó hacia dentro y centró al segundo palo, donde estaba McTominay que remató de cabeza con fuerza, batiendo a Nikita Haikin (3-2).

PUBLICIDAD

El jugador italiano Giovane disparó raso y con fuerza hacia la portería, donde Odin Bjortuft logró desviar el balón al intentar detener el centro y marcó el cuarto del Nápoles en propia puerta en el minuto 88 (4-2).

La segunda parte fue un baile de goles de ambos conjuntos. El último llegó a favor del Bodo Glimt en el último minuto del descuento, cuando Sondre Brusntad, que sumó dos asistencias, marcó el tercero de cabeza en la línea de gol (4-3).

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

4 - Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Am. Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola (Beukema min.79); Anguissa (Lobotka min.60), De Bruyne, McTominay; Politano (Olivera min.79), Hojlund, Lang (Giovane min.79).

3 - Bodo Glimt: Haikin; Bjorkan (Maatta min.84), Bjortuft, Gundersen (Aleesami min.84), Sjovold; Brunsdtad Fet, Berg, Auklend (Saltnes min.84); Hauge, Helmersen (Brynhildsen min.76), Blomberg (Mvuka Mugisha min.83).

Goles: 1-0, min.1: Matteo Politano; 1-1, min.26: Jens Petter Hauge; 2-1 min.42: Scott McTominay; 2-2 min.63: Andreas Helmersen; 3-2 min.75: Scott McTomay; 4-2, min.89: Bjortuf (propia puerta): 4-3, min.90+4: Sondre Bundstad.

Árbitro: José María Sánchez (España). Amonestó a Frank Anguissa (min.48), Noa Lang (min.58) y a Giovanni Di Lorenzo (min.86) del Nápoles.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Diego Armando Maradona.