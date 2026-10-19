Un 63 % de las oficinas bancarias que había en 2008 en España han cerrado

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Madrid, 19 oct (EFE).- Un 63 % de las algo más de 45.000 sucursales que había en España desde su máximo en septiembre de 2008 han cerrado, si bien con diferentes medidas (ofibuses, cajeros desplazados, disposición de efectivo a través de Correos y comercios) sólo hay 2.072 municipios, con 142 habitantes de media, que no tiene ningún punto de acceso a servicios financieros.

El director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos, ha expuesto este lunes los datos del Observatorio de Inclusión Financiera que el instituto viene elaborando desde 2021.

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Ha explicado que en 2025 la caída del número de oficinas ha sido más suave, al cerrar 276, situándose la red en 17.101 sucursales, aunque aun así España tiene la tercera red de oficinas más densa de la Unión Europea (UE).

Si se suman todas las fórmulas para proporcionar accesibilidad a los servicios bancarios y al efectivo, en España había 83.964 puntos de acceso al finalizar 2025 y sólo un 0,6 % de la población española residía en municipios sin punto de acceso.

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En el caso de los cajeros, en 2025 hubo un ligero aumento, con 138 cajeros más que el año anterior, aunque la caída acumulada desde 2008 a finales de 2025 ha sido de un 30 %, si bien la densidad de red de cajeros es un 16 % mayor que en Europa.

Según los datos del Observatorio de Inclusión Financiera del IVIE, en España un 3,21 % de la población reside en un municipio que no tiene ninguna oficina bancaria, pero si se suman cajeros son sólo un 2,23 % de la población los que no tienen ningún punto de acceso, un porcentaje que desciende al 1,14 % si se cuentan los ofibuses y al 0,77 % si se añaden los agentes financieros.

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El porcentaje baja al 0,69 % con Correos y ya con el resto (cajeros privados, establecimientos y comercios) cae al 0,6 % la población española que reside en municipios sin ningún punto de acceso físico a servicios bancarios.

Castilla y León es la comunidad que presenta un mayor porcentaje de población sin acceso a servicios bancarios en su municipio, un 5,6 %; seguida de Navarra (4,84 %) y Aragón (2,43 %).

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Por provincias, en Zamora un 21 % de la población no tenía ningún punto de acceso a servicios financieros en su municipio; un 15,3 % en Salamanca y en Cuenca, un 8,4 %.

Joaquín Maudos ha explicado que, con las medidas y servicios alternativos que se han ido implantando, el año 2025 acabó con 1.058 municipios menos excluidos que en 2021 y ha señalado que en España sólo hay un municipio de más de 2.000 habitantes que no tiene un sólo punto de acceso a servicios financieros, habiendo caído en total un 55 % la población excluida.

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En cuanto a los medios puestos en marcha, ha indicado que en los municipios de más de 500 habitantes sin oficina bancaria la solución más efectiva ha sido el cajero desplazado, con el que se ha "rescatado" a 417.000 personas de la exclusión bancaria, y luego la oficina móvil, que ha permitido hacerlo con 300.000.

El coordinador del grupo de Inclusión y Salud Financiera del Banco de España, Enrique Alberola, ha dicho que están buscando las razones de por qué Correos Cash, para obtener efectivo a través del servicio postal, se está usando poco.

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Ha apuntado que uno de los motivos puede ser que, aunque se hace una petición por teléfono, luego se manda un sms que remite a una página web, lo que vuelve a introducir una barrera para la gente con dificultades para usar el canal digital.

Por su parte, la directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), María Abascal, ha señalado que la inclusión financiera no sólo depende de que haya una sucursal o un teléfono o aplicación, sino también de la educación financiera, y ha pedido que en los programas electorales de los partidos se incluya una hora de enseñanza obligatoria de educación financiera en los colegios. EFE

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