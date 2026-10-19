Mueren doce migrantes, entre ellos un niño, tras el hundimiento de dos embarcaciones en aguas de Grecia

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Una de las embarcaciones zozobró tras chocar con un buque de la Guardia Costera griega frente a las costas de Lesbos

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

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Al menos doce migrantes, entre ellos un niño, han muerto este lunes a causa del hundimiento de dos embarcaciones en aguas situadas frente a las costas de Grecia, según han confirmado las autoridades, que han agregado que una persona ha sido detenida por su presunta pertenencia a una red de tráfico de personas.

El primer suceso ha tenido lugar en una zona ubicada frente a la isla de Lesbos, donde una lancha ha colisionado con un buque de la Guardia Costera, incidente que se ha saldado con seis muertos, entre ellos un niño, y el rescate de otras ocho personas, entre ellas dos niños.

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La Guardia Costera ha señalado que un hombre de 37 años y nacionalidad turca ha sido detenido por presunto tráfico de personas, mientras que los heridos ha sido trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

El ministro de Navegación y Política Insular de Grecia, Vassilis Kikilias, ha expresado su pesar por la "tragedia" frente a las costas de Lesbos y ha achacado el suceso a "las actividades criminales de los traficantes de personas de la era moderna".

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"Según todas las pruebas recabadas hasta el momento, la lancha rápida usada por los traficantes impactó con su proa contra el costado de una embarcación de la Guardia Costera helena", ha reseñado en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha afirmado que el suceso está siendo investigado.

"Nuestra postura es innegociable. Tolerancia cero con los traficantes de personas, esos criminales despiadados que, en su afán de lucro, no dudan en conducir a personas desesperadas, familias y niños inocentes, hacia la muerte", ha apostillado Kikilias.

Por otra parte, otras seis personas han muerto tras el hundimiento de una segunda embarcación frente a las costas de Samos, un suceso que deja catorce rescatados, tal y como ha recogido el diario griego 'Ta Nea'.

En este sentido, el gobernador de Egeo Norte, Konstantinos Moutzouris, ha destacado que "las tragedias en Lesbos y Samos, con doce muertos, entre ellos un niño, causan un profundo dolor e ira".

"Expreso mis sinceras condolencias a las víctimas y condeno inequívocamente a los despiadados traficantes quienes, con el único fin de obtener beneficios, juegan con vidas humanas y conducen a las personas a la muerte", ha apuntado. "Sus acciones criminales deben ser tratadas con toda severidad", ha zanjado.

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